提議柯文哲寫「我在獄中的364天」 陳珮琪：完成請賴清德寫序

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案在北所羈押近一年，柯妻陳佩琪今發臉書說，她提議柯文哲寫書「我在獄中的364天」比較吸引人，還說以前柯曾幫賴清德總統的書寫過序，基於禮尚往來，要是「我在獄中的364天」完成，也要請賴總統幫忙寫序。

陳佩琪發臉書分享，久違與柯坐下來好好吃一頓飯，今天假期卯足全勁，做一頓豐盛的午餐，閒聊離不開北所的生活，問柯文哲北所假日都吃什麼？柯說，常規幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，很少有青菜，且不知為什麼幾乎都吃紅蘿蔔，吃到都快變成兔子了，還有幕僚心血來潮送了本兔子品種圖鑑給柯文哲， 但柯翻一翻沒興趣，一頁都沒看。

陳珮琪說，先生被司法惡整了一年， 關到身體壞掉，全身都是病，現在只能期待他身體尚處在復原階段，一段日子後能再恢復正常，她也持續努力練好英文和口條，期待哪天有機會能為先生發聲，讓全世界的人都看見，民進黨政府是怎麼用司法的手段整肅在野黨和在野黨黨主席。

陳佩琪表示，上次跟柯文哲說寫「我在獄中的364天」， 比較能吸引人，果然大家都同意她的看法，記得柯文哲以前曾幫賴總統的書寫過序， 基於禮尚往來，這本「我在獄中的364天」要是完成，也要請賴總統幫忙寫序。

