賴總統盼不分黨派支持海纜七法修法 守護國家安全
總統賴清德今天表示，面對中共持續灰色地帶侵擾，台灣不只要強化自身防衛，更要深化與理念相近國家的海事合作；他期盼立法院不分黨派，支持「海纜七法」修法，共同守護國家安全。
海巡署艦隊分署與台船公司今天上午舉辦「嘉義級巡防艦第4艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第1艘命名下水聯合典禮」，賴總統及海委會主委管碧玲、高雄市長陳其邁及民進黨立委邱議瑩等人出席。
賴總統致詞表示，嘉義級巡防艦第4艘「台北艦」成軍，捍衛海域的4艘4000噸級最大艦已到齊。今天也為台灣第1艘高緯度遠洋巡護船命名及下水，這是海巡署新造艦船艇計畫的里程碑，更象徵台灣守護海洋、守護國家安全的決心。
賴總統說，近年來，台灣面臨的海域安全挑戰日益嚴峻。在前總統蔡英文任內，分別在2018年和2022年都推動了10年為期的計畫，預計在2027年前打造各型巡防艦艇141艘，以及在2032年前籌建6艘高緯度遠洋巡護船。
賴總統表示，面對中共持續不斷的灰色地帶侵擾，台灣不只要強化自身防衛，更要深化與理念相近國家的海事合作，透過海上救難與人道支援等交流，共同維護海上秩序及區域和平穩定。
賴總統說，除了提升防禦威脅的能力，也要預防風險，強化國家數位以及民生運作的韌性。因此政府推動修正「海纜七法」，希望立法院能夠不分黨派支持「海纜七法」修法，共同為國家安全努力，確保台灣在通訊、能源、民生及航運的穩定運作。
賴總統並表示，今天下水的首艘高緯度遠洋巡護船是首次以「原住民族」命名，後續同系列5艘巡護船船名也都會是台灣的原住民族群。這不僅落實憲法保障原住民身分認同權及文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。
隨後，賴總統並為高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」頌命名詞及見證下水擲瓶儀式，並登上「台北艦」視導駕駛台、主甲板及醫療艙間，視察遠距醫療演練。
