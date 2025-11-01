正國會力挺喊卡！林岱樺首場岡山造勢晚會 這4人不來了

表態參加高雄市長的民進黨立委林岱樺今晚6時在岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，原定立委王義川、黃秀芳、陳秀寶及身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷將站台相挺，但4人已確定全數缺席。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，率先表態的林岱樺原本民調、呼聲最高，卻捲入涉詐領助理費案，形象受挫、聲勢下滑，儘管廉政會三度討論她的案件，最終仍未做出停權決議。

林岱樺意志堅定，打死不退選到底，林陣營順勢規畫三山造勢晚會，11月岡山場、12月旗山場及明年1月鳳山場，重新集結支持者力量。

今晚第一場「大改革！護國市長大岡山造勢晚會」也被看成為初選試水溫。晚會登場前夕，正國會掌門人、外交部長林佳龍透過社群媒體力挺同屬派系的林岱樺選高雄市長，並形容她「不貪不取」替林的官司背書，呼籲市民站出來為林加油。

正國會系統包含王義川、黃秀芳、陳秀寶、卓冠廷也隨後加入力挺行列，不料卻遭民進黨支持者罵翻，黨內派系也圍剿，4人最終確定缺席晚會。

少了王義川等人站台相挺，令林陣營頗為無奈，但也無可奈何。晚會5時開放入場，助講名單已改為林園區王公里長洪進財、高雄市議員高忠德，林岱樺則預計傍晚6時31分上台演講15分鐘，接著大合唱，預計7時結束。

