資歷完善、非政壇小白兔 林佳新：綠在彰化除了培養吳音寧 能指望誰？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將任台肥董事長。本報資料照片
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將任台肥董事長。本報資料照片

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將任台肥董事長。外界驚訝為什麼是吳音寧，「最強菜農」林佳新表示，如果你站在民進黨看彰化的角度來想，除了培養吳音寧，你還能指望誰？

被問及吳音寧擔任台肥董事長的看法，林佳新在臉書透露，昨天彰化羊肉協會聚餐，「吳董就有認桌而沒出席，或許就是跑去台北參加這個重要會議」。

「嘲諷她還是250實習生，我真的覺得有失公允」，林佳新表示，畢竟年薪已經變成600萬了，掌握執政權原本就是該把些位子拿來酬庸也好，布局也罷，吳音寧從北農總經理離開後，也參與過彰化立委選戰，也是現任行政院中部聯合服務中心副執行長，其實資歷已經算完善了。

他說，但偏偏台肥董事長的位子，大部分都是由農委會退休官員或是專業學者，專業從業人員擔任，所以才讓大家驚訝。尤其現在董事不是化學相關背景的專家，不然就是農委會、農糧署的長官，所以大家才驚訝為什麼是吳音寧。

林佳新分析，正國會跟新潮流在地方鬥到昏天暗地，恰恰只有英系的吳音寧讓大家意見不大。雖然選舉過程中，地方不太埋單，但又不致於公開掣肘，「給她個台肥董事長，能善用的話，或許能在農業大縣彰化開花結果也說不定」。賴清德總統也剛好做個順水人情給英系，何樂而不為。

林佳新說，而且他近距離觀察，其實吳音寧早不是那個政壇的小白兔，雖說不上政通人和，但至少圓融許多了。只是給吳音寧台肥董事長這個位子，會有很多退休農業大縣的縣市首長很不滿，因為多少人想要而不可得。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將任台肥董事長。外界驚訝為什麼是吳音寧，「最強菜農」林佳新表示，如果你站在民進黨看彰...

