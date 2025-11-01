正國會集體發文挺林岱樺 徐國勇：有黨職者 黨內初選須中立

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長徐國勇今天表示，現在正值黨內初選，中央黨部所有的黨籍人選就是選務人員，必須要維持公正、中立，這是基本原則。

民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會日前由外交部長林佳龍領銜，集體透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺的造勢晚會；但由於林岱樺涉入司法案件，此文一出立刻負評如潮，正國會也在昨天態度轉彎，民進黨發言人卓冠廷表示，黨職應保持中立，他深感悔意。

徐國勇指出，每個人都有自己屬意的人選，像他也有屬意的人選，可是不能表態，因為他是選務工作的人，黨中央態度很清楚，初選一定公平、公開、公正。

民進黨 正國會 徐國勇

