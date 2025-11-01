聽新聞
0:00 / 0:00
正國會集體發文挺林岱樺 徐國勇：有黨職者 黨內初選須中立
民進黨秘書長徐國勇今天表示，現在正值黨內初選，中央黨部所有的黨籍人選就是選務人員，必須要維持公正、中立，這是基本原則。
民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會日前由外交部長林佳龍領銜，集體透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺的造勢晚會；但由於林岱樺涉入司法案件，此文一出立刻負評如潮，正國會也在昨天態度轉彎，民進黨發言人卓冠廷表示，黨職應保持中立，他深感悔意。
徐國勇指出，每個人都有自己屬意的人選，像他也有屬意的人選，可是不能表態，因為他是選務工作的人，黨中央態度很清楚，初選一定公平、公開、公正。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言