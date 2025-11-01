影／民進黨彰化縣長內戰開打 黃秀芳成立競辦駁內定傳聞

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳（左2）左今天上午成立競選辦公室，包括前縣長周清玉（左1）、翁金珠（左3）及同屬正國會系統的民進黨不分區立委王義川都到場力挺。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳（左2）左今天上午成立競選辦公室，包括前縣長周清玉（左1）、翁金珠（左3）及同屬正國會系統的民進黨不分區立委王義川都到場力挺。記者劉明岩／攝影

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳今天上午成立競選辦公室，被媒體問到外界傳聞她是內定人選時，黃秀芳強調，如果是內定就不會有四人遞送參選意願書，唯有兄弟爬山各自努力，爭取選民支持。

彰化縣下屆縣長選舉，計有正國會系統的立委黃秀芳、親新潮流系的立委陳素月、彰化市長林世賢，及彰化市前市長邱國富，遞交參選意願書。由彰化縣為非執政縣市，民進黨中央決定採徵召提名方式辦理，將先由選對會逐一徵詢先行協調後，如協調不成，將辦理民調，由選對會依民調結果及各方面評估後，再由黨主席賴清德徵召提名。

黃秀芳屬民進黨正國會系統，不過，正國會龍頭林佳龍另有要公無法參加，由不分區立委王義川代表到場，至於將接任台肥董事長的行政院中部辦公室副執行長吳音寧一度傳聞要到場，疑因時機敏感未到，另吳音寧的父親總統府資政吳晟原預定到場，也另有它事未到。

黃秀芳今天的競辦成立大會也湧進約四百名人到場力挺，其中包括前縣長周清玉及翁金珠到場祝賀，彰化縣小英之友會總會長陳永昌等人，至於屬新潮流的前縣長魏明谷由於支持子弟兵陳素月，今天未到場，但以財團法人中小企業信用保證基金董事長名義，致贈一對「旗開得勝」花藍，就置放在競辦入口前，十分醒目。

民進黨過去甚少在初選階段，參選就成立競辦，此次彰化縣選情激烈 ，邱建富最早成立競辦，黃秀芳隨之在今天成立，後續陳素月也將成立。只有林世賢暫未考慮，甚至批評以「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。

針對林世賢的批評，黃秀芳說，由於距離徵召提名時間還有二、三個月，她的立委辦公室過於窄小，無法容納工作人員及前來關心支持的民眾，因此才會另覓較大的空間。

黃秀芳是三屆立委，本屆獲民進黨徵召參選彰化縣長，卻以近十萬之差敗給國民黨的王惠美，但她也因此拓展全縣知名度，加上形象清新，十分受到看好，甚至外界傳聞她是內定人選，令黃秀芳深受困擾。

黃秀芳今天特別澄清是「內定人選」的傳聞，她說，民進黨辦理下屆彰化縣長徵召提名，如果內定是事實的話，就不會有4人遞交參選意願書，未來黨中央還要透過協調徵詢的機制，既有4人要參選，她認為兄弟爬山各自努力，來爭取所有選民的支持，到最後無論是誰代表民進黨來參選彰化縣長，那我們都會會團結一致，來達成執政的目標。

另國民黨目前有三名可能人選，包括已正式表態爭取提名的彰化縣前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，及彰化縣前副縣長、現任縣府參議的柯呈枋，立委謝衣鳯原是甚受看好的人選，但仍未正式表態；民眾黨不分區立委張啓楷也表達有參選意願。

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳今天上午舉辦競選辦公室成立大會 ，支持另名參選人陳素月的前縣長 魏明谷未到場，但致贈「旗開得勝」花籃。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳今天上午舉辦競選辦公室成立大會 ，支持另名參選人陳素月的前縣長 魏明谷未到場，但致贈「旗開得勝」花籃。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳（中）今天上午成立競選辦公室揭牌儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳（中）今天上午成立競選辦公室揭牌儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳（二排左6）今天上午成立競選辦公室大會，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，民進黨將以徵召方式提名，共有四人向黨中央遞送參選意願書，立委黃秀芳（二排左6）今天上午成立競選辦公室大會，場面熱烈。記者劉明岩／攝影

黃秀芳 民進黨

