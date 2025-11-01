台南市長選舉謝龍介喊「團體戰」 搭檔多名新人參選議員

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長選舉謝龍介喊打「團體戰」，議員搭檔多名新人。記者周宗禎／
國民黨立委謝龍介上屆市長選舉以些微票數落敗，這次捲土重來標榜「打團體戰」搭配議員選舉，更出現罕見的眾多「薪火相傳」，資深議員林美燕、尤榮智、曾培雅都推出子女接棒。

而林燕祝與謝龍介、王家貞等老將子弟兵李佳蓉、李中銘、辛晴晴、童小芸、胡永融等人等年輕人參選市議員，要展現國民黨基層勇於「世代交替」。

謝龍介昨天打出第一個選舉大看板，與民進黨對手林俊憲、陳亭妃不同，樹立在台1線台南仁德大同路南北兩側的12米長8米高大看板，除主角謝龍介，還有老將蔡育輝、盧崑福、李中岑、曾培雅與將接棒其兒子歐政豪，另一面則是林燕祝與子弟兵李佳蓉、李中銘與葉翰勳。

謝龍介事後表示，反省檢討上一屆台南市長選舉結果，失敗因之一就是「國民黨上次沒能夠打團體戰，展現完整執政團隊的戰力」，就是努力不夠，沒讓市民更放心，勇敢投一次政黨輪替。尤其選區老中青議員也無以為繼。

他說，市長當選重要，各選區老中青議員的為民喉舌，問政監督也不可或缺。因此他提早掛上看板，市長、議員並肩作戰，「台南隊」空前團結，提早進入備戰狀態，分進合擊，榮辱與共，未來四年，翻新市政。

大同路上共有兩面大型看板，北向這一面還與林俊憲競選看板當鄰居，除謝龍介，還有老將蔡育輝、盧崑福、李中岑、曾培雅與將接棒其兒子歐政豪，另一面則是林燕祝與子弟兵李佳蓉、李中銘與葉翰勳。

謝龍介

