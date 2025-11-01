快訊

吳音寧出任台肥董座 農業部：以行動推動農業制度改革

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台肥日前公告，農業部指派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任法人董事代表，成為台肥新任董事長。農業部1日表示，台肥為上市公司，董事長人選需經由董事會決定。農業部依相關規定，推派董事代表，至於新任董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會決定。

農業部說明，吳音寧女士過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後於擔任北農總經理期間，推動制度改革，除員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部強調，吳音寧女士長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲。渠經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派吳音寧女士擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

董事長 農業 台肥 吳音寧

