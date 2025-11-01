吳音寧接台肥董座 親友嘆：北農時期鋪天蓋地攻擊又上演

台肥公司昨晚公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。知情人士坦言，吳音寧就是希望好好做事，她本就是對農業有很大理想；許多親友也認為，做得好不好，應等上任後再評斷，而不是北農總經理時期鋪天蓋地攻擊手段又上演。

知情人士表示，每一個位置總是會有一些人換來換去，吳音寧擔任什麼位置就開始攻擊，北農總經理自吳因寧下來以後，也沒有人再去關注這個這個北農做得好不好、或是總經理是誰？有什麼背景？上任後做的怎麼樣？菜價怎麼樣？也從都沒有人去去管了。

至於吳音寧為何接台肥新董座，據悉，吳音寧就是希望能好好做事，本身就是對農業有很大理想。

吳的親友也為此抱不平地說，任何位置總是要有人去做，到底做得好不好，總要等吳音寧上任後、做了，若有做不好的、有問題再去評斷，而不是還沒上任，就開始再現吳音寧以前任北農總經理時期的汙衊，「實習生」等那些鋪天蓋地的攻擊語言，現在又拿出來用。

一名英系人士樂觀地說，農民都要依賴台肥的產品，而吳音寧對農業很熱情，本來就是很好的人選，很適合在農業的這塊，這個任命真的應該就是依專業，也不是什麼派系問題，就是適合吳的位置。

吳音寧父親、總統府資政吳勝雄（吳晟）則私下表示，吳音寧的事情不便多做回應。

