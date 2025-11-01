吳音寧將出任台肥董事長 農業部細數她政績：相信必能帶來新氣象

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為賴清德總統（左）與吳音寧（右）。本報資料照
台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，引發外界揣測此為「賴系」與「英系」角力之戰。農業部對此表示，吳音寧長期關心台灣農業，以行動推動制度改革，也具公司治理經驗，至於董事長人選則由台肥董事會決定，農業部尊重。

台肥昨晚間公告，農業部改派法人董事代表，由吳音寧「取代」原農業部代表人李孫榮。由於李孫榮上任僅一年多，也因李孫榮為賴清德總統長期諮詢的學者，農業部突然改派代表人，又是昔日被視為英系人馬的吳音寧，引發外界聯想。

對此，農業部今天說，吳音寧過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後於擔任北農總經理期間，推動制度改革，除員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部說，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲，具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派其擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

農業部也說，台肥為上市公司，董事長人選需經由董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，至於新任董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會決定。

