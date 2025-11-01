快訊

范姜到底看到什麼出軌證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

許宇甄：吳音寧接年薪1500萬台肥董座 會看財報了嗎？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台肥公司昨晚公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。圖／聯合報資料照
台肥公司昨晚公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。圖／聯合報資料照

台肥公司昨晚公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。國民黨立委許宇甄批評，賴清德政府的用人之道離譜，由「高薪實習生」吳音寧接任，台肥董事長年薪高達1500萬，根本是養超級肥貓。

許宇甄痛批，賴清德政府用人之道已經離譜到難以想像，昨日不明原因撤換台肥董事長李孫榮，改由因北農爭議聲名大噪、被譏為「高薪實習生」的吳音寧接任。許宇甄酸，這麼多年過去了，吳音寧學會看財報了嗎？台肥董事長年薪高達1500萬，根本在養一隻超級肥貓。

許宇甄說，台肥董事名單還發現其中一位董事曾湘樺，毫無化工、農業或企業管理背景，只因其父為前高樹鄉長、曾任民進黨不分區提名人，就坐領超過200萬至350萬董事年薪，明擺著的政治分贓。台肥如今淪為賴清德的選舉綁樁工具，股東權益被犧牲殆盡。

許宇甄質疑，台肥肩負穩定農業與肥料供應的公共任務，ㄉ在民進黨政府手中變成派系分贓的溫床。從中油、台電、華航到台肥，國營事業早已成為民進黨的人事後花園與政治酬庸中心。只要是綠營出身，不論專業、不看能力，都能被塞進高薪肥缺。

許宇甄強調，賴政府必須立即說明撤換李孫榮的具體理由，並公開台肥董事任命的標準與審查過程，呼籲賴清德不要一意孤行，別把國營事業當成綠營的派系金庫。

許宇甄 賴清德 吳音寧 台肥

延伸閱讀

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

罷免伍麗華被控偽造文書起訴 盧縣一、許宇甄嗆政治操弄

罷免伍麗華涉不實連署遭起訴 許宇甄：無法接受

偽造罷免名冊立委盧縣一、許宇甄遭起訴 伍麗華：希望兩人深切反省

相關新聞

吳音寧將出任台肥董事長 農業部細數她政績：相信必能帶來新氣象

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，引發外界揣測此為「賴...

接台肥董座？吳音寧稱「認真做實事最重要」 地方：真接了政治路斷

全台最大老牌肥料公司台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。...

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

台肥董座之戰，表面上是人事更迭，檯面下是一場「賴系」與「英系」的角力之戰，被喻為「小英女孩」的吳音寧為何能力挫當今擁有最...

許宇甄：吳音寧接年薪1500萬台肥董座 會看財報了嗎？

台肥公司昨晚公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。國民黨立委許宇甄批...

吳音寧將掌台肥 李彥秀：高級實習生晉升 政治介入備戰2026

台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮...

從小白兔變大肥貓 台肥董座吳音寧上、李孫榮下

全台第一大老牌肥料公司台肥昨天晚間公告，農業部改派法人董事代表，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧「取代」原農業部代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。