許宇甄：吳音寧接年薪1500萬台肥董座 會看財報了嗎？

台肥公司昨晚公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。國民黨立委許宇甄批評，賴清德政府的用人之道離譜，由「高薪實習生」吳音寧接任，台肥董事長年薪高達1500萬，根本是養超級肥貓。

許宇甄痛批，賴清德政府用人之道已經離譜到難以想像，昨日不明原因撤換台肥董事長李孫榮，改由因北農爭議聲名大噪、被譏為「高薪實習生」的吳音寧接任。許宇甄酸，這麼多年過去了，吳音寧學會看財報了嗎？台肥董事長年薪高達1500萬，根本在養一隻超級肥貓。

許宇甄說，台肥董事名單還發現其中一位董事曾湘樺，毫無化工、農業或企業管理背景，只因其父為前高樹鄉長、曾任民進黨不分區提名人，就坐領超過200萬至350萬董事年薪，明擺著的政治分贓。台肥如今淪為賴清德的選舉綁樁工具，股東權益被犧牲殆盡。

許宇甄質疑，台肥肩負穩定農業與肥料供應的公共任務，ㄉ在民進黨政府手中變成派系分贓的溫床。從中油、台電、華航到台肥，國營事業早已成為民進黨的人事後花園與政治酬庸中心。只要是綠營出身，不論專業、不看能力，都能被塞進高薪肥缺。

許宇甄強調，賴政府必須立即說明撤換李孫榮的具體理由，並公開台肥董事任命的標準與審查過程，呼籲賴清德不要一意孤行，別把國營事業當成綠營的派系金庫。

