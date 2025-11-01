聽新聞
2藍委涉不實罷免連署遭起訴 伍麗華：對盧縣一非常痛心難過
檢方昨天針對民進黨立委伍麗華罷免案中涉及不實連署，起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人，伍麗華表示，盧縣一從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是民進黨的前輩，她非常痛心難過。
伍麗華表示，時逢進行史上最長會期第三會期公督盟評鑑頒獎，她榮獲優秀立委肯定，反觀盧委員會質詢全院倒數第六、法案及預算審查全院倒數第四，甚至被列入「待觀察」立委，支持者不知作何感想？
伍麗華指出，她從得知被指定罷免，就再三強調，她的問政成績有目共睹，選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，也能接受民意檢驗。如今檢調的起訴說明了，針對她的罷免本身就是一場不合法的鬧劇，驚見兩位立法委員，違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。
伍麗華說，她彌明是被害人，這段時間檢調的偵辦，有心人卻將她操弄成是加害人，要嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒，針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，她尊重司法的專業與獨立。
