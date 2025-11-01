快訊

吳音寧將掌台肥 李彥秀：高級實習生晉升 政治介入備戰2026

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。圖／聯合報資料照片
台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。圖／聯合報資料照片

台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸下職務。國民黨立委李彥秀今日表示，不顧社會觀感硬幹到底，背後的派系角力與備戰2026政治考量，才是民進黨將泛公營事業視為禁臠的真正原因。

就台肥人事異動，吳音寧今早透過臉書公開回應，「不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。…而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」

李彥秀說，吳音寧從年薪250萬的高級實習生，正式晉升為年薪超過600萬元的台肥董座。原台肥董事長李孫榮為環工博士，曾擔任嘉南藥理科技大學校長，2023年5月底上任後，在肥料事業、化工事業、深層海水及生技事業、不動產事業外，打造結合永續概念「乾淨能源」第五大事業體，更深得台肥員工的信任，更被台肥員工稱為「暖男董座」，讓台肥這間老店更有溫度。

李彥秀指出，此次李孫榮在任期未滿、沒有重大缺失、沒有請辭的情況下，硬生生遭到「撤換」，背後政治角力痕跡斧鑿斑斑。民進黨當然非常清楚「李孫榮下，吳音寧上」的政治衝擊，最後仍選擇不顧社會觀感硬幹到底，除了「只要我喜歡，有什麼不可以」的權力傲慢外，「頭過身就過」背後的派系角力與備戰2026政治考量，恐怕才是民進黨將泛公營事業視為禁臠的真正原因。

國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

吳音寧 李彥秀 民進黨 台肥

