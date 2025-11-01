吳怡農譏台北有沒變好大家心裡有數 游淑慧反嗆「不好，輝達會來？」

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，更要市民捫心自問，有沒有感受台北生活有變好，相信大家心理有數。對此，台北市議員游淑慧今反嗆，台北不好，輝達會來嗎？

游淑慧今在臉書指出，吳怡農說台北有沒有變好，大家心裡有數；沒錯，台北有沒有變好，民眾當然心裡有數，所以 蔣萬安市長的民調才會持續攀升，所以黃仁勳才會選擇台北，台北不好，輝達會來嗎？

游淑慧也反諷高雄市，台北沒有被濫挖偷埋的大峽谷，沒有連水庫都鋪滿光電板的窘境，沒有一發生問題就用震怒來轉移焦點的市長。吳怡農講不出台北的問題、跟自己政策的想法，只好就打嘴炮，講了一句空虛的話。

游淑慧也說，想問吳怡農，憑什麼選台北市長？這點大家反而心裡都沒數。既沒當過議員、也沒選上過立委，更沒幫台北爭取任何福利預算。憑什麼？憑「壯闊台北」嗎？ 台北市議員游淑慧在臉書回應壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，並指「台北不好，輝達會來嗎？」圖／取自游淑慧臉書

