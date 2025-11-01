聽新聞
0:00 / 0:00
吳怡農譏台北有沒變好大家心裡有數 游淑慧反嗆「不好，輝達會來？」
台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，更要市民捫心自問，有沒有感受台北生活有變好，相信大家心理有數。對此，台北市議員游淑慧今反嗆，台北不好，輝達會來嗎？
游淑慧今在臉書指出，吳怡農說台北有沒有變好，大家心裡有數；沒錯，台北有沒有變好，民眾當然心裡有數，所以 蔣萬安市長的民調才會持續攀升，所以黃仁勳才會選擇台北，台北不好，輝達會來嗎？
游淑慧也反諷高雄市，台北沒有被濫挖偷埋的大峽谷，沒有連水庫都鋪滿光電板的窘境，沒有一發生問題就用震怒來轉移焦點的市長。吳怡農講不出台北的問題、跟自己政策的想法，只好就打嘴炮，講了一句空虛的話。
游淑慧也說，想問吳怡農，憑什麼選台北市長？這點大家反而心裡都沒數。既沒當過議員、也沒選上過立委，更沒幫台北爭取任何福利預算。憑什麼？憑「壯闊台北」嗎？
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言