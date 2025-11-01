快訊

吳怡農譏台北有沒變好大家心裡有數 游淑慧反嗆「不好，輝達會來？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨前往民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。記者蔡晉宇／攝影。報系資料照
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨前往民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。記者蔡晉宇／攝影。報系資料照

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，更要市民捫心自問，有沒有感受台北生活有變好，相信大家心理有數。對此，台北市議員游淑慧今反嗆，台北不好，輝達會來嗎？

游淑慧今在臉書指出，吳怡農說台北有沒有變好，大家心裡有數；沒錯，台北有沒有變好，民眾當然心裡有數，所以 蔣萬安市長的民調才會持續攀升，所以黃仁勳才會選擇台北，台北不好，輝達會來嗎？

游淑慧也反諷高雄市，台北沒有被濫挖偷埋的大峽谷，沒有連水庫都鋪滿光電板的窘境，沒有一發生問題就用震怒來轉移焦點的市長。吳怡農講不出台北的問題、跟自己政策的想法，只好就打嘴炮，講了一句空虛的話。

游淑慧也說，想問吳怡農，憑什麼選台北市長？這點大家反而心裡都沒數。既沒當過議員、也沒選上過立委，更沒幫台北爭取任何福利預算。憑什麼？憑「壯闊台北」嗎？

台北市議員游淑慧在臉書回應壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，並指「台北不好，輝達會來嗎？」圖／取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧在臉書回應壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，並指「台北不好，輝達會來嗎？」圖／取自游淑慧臉書

吳怡農 游淑慧 蔣萬安 輝達

