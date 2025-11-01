高市早苗會習近平強調台海穩定林佳龍：日方言所當言

外交部今天指出，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平雙邊會談，高市早苗在會中強調台海和平穩定對日本及國際社會至為重要。外交部長林佳龍對日本政府「言所當言」，向中國持續關切台海安全的立場表達肯定與歡迎。

外交部上午發布新聞稿指出，高市早苗赴韓國出席亞太經濟合作（APEC）會議期間與中國國家主席習近平於昨天舉行雙邊會談，本次為高市早苗上任後首次舉行的日中領袖會談，會中強調台海和平穩定對日本及國際社會至為重要，並就東海情勢及中國在日本周邊頻繁進行軍事活動表達深刻憂慮，要求中方妥善處理。

外交部指出，近年日中舉行會談時日方多次直接表達高度關切台海及區域安全，包括2024年11月APEC會議期間的「日中領袖會談」、12月北京「日中外長會談」、今年3月東京「日中外長會談」及7月東協外長會議期間的「日中外長會談」等，均展現堅定支持台海和平的一貫立場。

外交部歡迎國際社會持續採取具體行動維護台海安全，今後台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。

