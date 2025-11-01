接台肥董座？吳音寧稱認真做實事最重要 地方說真接了政治路斷

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政院中部聯合辦公室副執行長吳音寧勤走基層，關心家鄉溪州的中高齡社會福利。記者簡慧珍／攝影
行政院中部聯合辦公室副執行長吳音寧勤走基層，關心家鄉溪州的中高齡社會福利。記者簡慧珍／攝影

全台最大老牌肥料公司台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。吳音寧今早透過臉書公開回應，「不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。…而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」

吳音寧上午按照行程外出，未接電話，透過助理對外表示，吳音寧的回應都在個人臉書，不再個別說明。吳音寧的父親文學家吳晟稱「同住一個屋簷下，各忙各的事。」吳音寧每天6點多就出門，他不知女兒最新動向。

吳音寧在臉書表示「台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。謝謝大家的關心。週末愉快，」

吳音寧的家鄉在彰化縣溪州鄉，在民進黨政治派系被歸為新潮流。溪州政界人士直指，本屆溪州鄉長已兩任，吳音寧最近一年在鄉內大小活動跑得非常勤快，明眼人都感受她參選下屆鄉長的熱情，被指派接掌國營事業將中止她參選溪州鄉長的政治之路。

溪州鄉在彰化縣區域立法委員屬第三選區，現任立委是國民黨謝衣鳯，本屆立委選舉吳音寧競選失利，外界一直認為她仍有意願競選下屆立委。不過溪州政界人士表示，很多政治人物到國營事業就不會再回地方參選，例如彰化縣前縣長魏明谷，吳音寧未來恐怕不會再參選地方公職人員。

地方政界人士也指出，吳音寧適不適任台肥董座不能用印象打分數，要看學歷、經歷、資歷，及過去擔任北農總經理時的表現和績效，綜合以上各種指數來看，恐怕社會大眾已有概念，只能說新潮流勢力坐大「不演了」，在大罷免之後沒檢討反省，行事毫無避諱，不顧社會大眾觀感。

吳音寧擔任北農總經理時爭議不斷，連續3個月被叫進台北市議會質詢，被問到看不看得懂北農各種統計表格時自稱還在學習，市議員說她是高薪實習生，市長柯文哲說她是「政治小白兔」。

