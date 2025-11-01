新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

快訊

聯合報／ 記者林新輝／即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）2023年由彰化縣第三選區立委參選人吳音寧（右）陪同，出席在彰化縣溪湖鎮的造勢晚會。本報資料照
民進黨總統參選人賴清德（左）2023年由彰化縣第三選區立委參選人吳音寧（右）陪同，出席在彰化縣溪湖鎮的造勢晚會。本報資料照

台肥董座之戰，表面上是人事更迭，檯面下是一場「賴系」與「英系」的角力之戰，被喻為「小英女孩」的吳音寧為何能力挫當今擁有最高權力賴清德總統子弟兵李孫榮？成為政壇最大迷團。

李孫榮是賴清德長期諮詢且信賴的學者，李是嘉南藥理大學前校長，與賴清德嫡系立委林俊憲關係深厚，被視為「台南幫」要角。

2023年台糖董座出缺時，賴清德就想扶植時任嘉南藥理科技大學校長李孫榮出任，環工博士的他已是連3屆台糖獨董，且對台糖業務嫻熟。不過，後來半路殺出程咬金，據了解，英系向小英總統力薦，由高雄市前代理市長楊明州出任。

賴清德上台後，跟台糖失之交臂的李孫榮順利接掌台肥，可見李孫榮深獲賴清德倚重。

吳音寧競選2024年彰化縣第3選區立委，吳音寧的競選看板，無論穿著與髮型，支持者直呼神似蔡英文，吳音寧說，希望大家力挺「彰化小音」。

選前黃金24小時，時任總統蔡英文到中台灣助選，特地到彰化力挺「小英女孩」吳音寧，顯示吳音寧在蔡英文心中的分量。

知情人士說，昨晚的「人事公告」在綠營、農業部、台肥「炸鍋」，留下不少迷團。

第一，農業部長、甚至行政院長卓榮泰會這麼沒有「政治sence 」嗎？除非任期屆滿、自動請辭、或有重大缺失等原因，換人很正常，可是李孫榮都沒有上述的情況，而且深得台肥員工民心，此刻無預警、事前毫無徵兆度換掉「天子人馬」背後故事非比尋常。

第二，吳音寧在彰化「蹲點」，為2026地方選舉備戰，接掌台肥的安排，是不是跟民進黨在彰化縣的全盤布局有關？目前也如霧裡看花。

第三，台肥「禮讓」小英女孩吳音寧，是賴清德在向英系或蔡英文示好嗎？對賴清德力挺的愛將林俊憲爭取台南市長提名之路是利多還是利空？也令外界關注。

