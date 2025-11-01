從小白兔變大肥貓 台肥董座吳音寧上、李孫榮下

全台第一大老牌肥料公司台肥昨天晚間公告，農業部改派法人董事代表，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧「取代」原農業部代表人李孫榮，昨天起生效。被前台北市長柯文哲形容「小白兔」的吳音寧將成為年薪超過600萬的「大肥貓」。

李孫榮上任僅一年多，農業部突然改派代表人，換言之，台肥董座將換人當，從李孫榮變成吳音寧，高層人事異動迅雷不及掩耳，台肥員工議論紛紛不可置信。

台肥前董事長李孫榮上任後勵圖興革，親率有70幾年歷史的台肥「大船轉彎」。因應全球「2050淨零碳排」目標與農業永續轉型趨勢，台肥29日於台大醫院國際會議中心舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集農業部、環境部、農糧署、農試所及多所學研機構代表，並與歐洲企業CEO及國際專家對話，探討創新肥料技術與減碳農業策略。現場吸引逾300名產官學研及農民共同參與，展現台肥以ESG實踐智慧農業、推動永續的決心。

李孫榮表示，台肥正從「肥料供應者」轉型為「綠能與永續農業推動者」，未來將持續結合大數據、AI與智慧監測技術，精準掌握作物養分需求，讓肥效更科學、更減碳，為台灣農業打造兼具生產力與永續力的「綠色競爭優勢」。

此外，李孫榮拍板民國114年全體薪資一律普調3%，為擴大照顧基層員工，再調增固定薪資新台幣1080元，換算下來，初階人員調薪最高達6.6%，全員平均加薪達5%，超越軍公教。台肥稱李是「暖男霸董」。

今年民進黨發動無差別大惡霸全數失利，吳音寧在726第一次大罷結果出爐表示，「全台罷免投票沒有達到門檻，出乎意料之外，大家都忍不住哭了，邊哭邊唱起歌，『烏暗伊總會過去，日頭一出來猶原閣是好天氣』，猶原閣是好天氣啊！但生在我們小小多山的國家，面臨的挑戰實在多，我們會堅守理想，愛台灣的心，不因任何事情而動搖，會繼續努力」。

吳音寧擔任北農總經理時爭議不斷，農曆年後休市風波、送殘菜給表哥綁樁，一波又一波，吳音寧連續3個月被叫進台北市議會質詢。柯文哲說她是政治小白兔。

全台第一大老牌肥料公司台肥昨天晚間公告，農業部改派法人董事代表，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧「取代」原農業部代表人李孫榮，昨天起生效。圖／台肥提供

