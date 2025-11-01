財劃法影響 精障服務恐斷炊

財劃法通過後改變社福預算配置，恐影響精神障礙者服務。身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，部分經費將改由地方支出，但有些地方衛政單位不願籌錢，已有多家從事精神障礙者支持服務的團體反映，因經費不足，明年服務恐斷炊。

洪心平表示，目前已被地方政府衛生局處通知，明年恐無經費支持的精神障礙者服務機構，初估包含有四十二項方案，包括居住、家屬支持、就業支持、自立生活等，預計逾千名精神障礙者權益恐受影響。實際上這筆經費並未消失，只是分配方式與過去不同，地方衛政單位不適應中央、地方各自負擔部分經費方式，才釀成差距。

「精神衛生法」上路後，衛福部布建各項精神病人社區支持資源，洪心平表示，在四百億元規模的身障者資源布建計畫中，包括精障者「同儕協作模式」，對於從醫院治療結束，回歸社區的精神障礙者為重要資源，是幫助他們回歸社區調適的服務，若社區據點因預算問題裁撤，難道要將精神障礙者塞回醫院？

身障盟等團體指出，危機源自衛福部心健司與社家署經費模式差異，社家署模式是採取「強制自籌款」，迫使地方納入必要預算；心健司多採取「中央全額補助」，導致地方將其視為「中央專案」，缺乏編列預算動力。呼籲明確訂出地方自籌款項比率，建立財力分級機制。

立法委員林月琴表示，衛福部應立刻發函地方政府，釐清並督導其依法對自籌項目提出合理評估，補足資源缺口，確保一一五年服務經費及品質不變。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，過去分為一般性及地方補助案，明年度全改採一般性補助，將發文函示地方衛生局編列預算，若地方真的有困難，中央仍會協助，待一一六年度財政制度較穩定後，計畫就會直接公布地方自籌比率。

