聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法影響 精障服務恐斷炊

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

財劃法通過後改變社福預算配置，恐影響精神障礙者服務。身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，部分經費將改由地方支出，但有些地方衛政單位不願籌錢，已有多家從事精神障礙者支持服務的團體反映，因經費不足，明年服務恐斷炊。

洪心平表示，目前已被地方政府衛生局處通知，明年恐無經費支持的精神障礙者服務機構，初估包含有四十二項方案，包括居住、家屬支持、就業支持、自立生活等，預計逾千名精神障礙者權益恐受影響。實際上這筆經費並未消失，只是分配方式與過去不同，地方衛政單位不適應中央、地方各自負擔部分經費方式，才釀成差距。

「精神衛生法」上路後，衛福部布建各項精神病人社區支持資源，洪心平表示，在四百億元規模的身障者資源布建計畫中，包括精障者「同儕協作模式」，對於從醫院治療結束，回歸社區的精神障礙者為重要資源，是幫助他們回歸社區調適的服務，若社區據點因預算問題裁撤，難道要將精神障礙者塞回醫院？

身障盟等團體指出，危機源自衛福部心健司與社家署經費模式差異，社家署模式是採取「強制自籌款」，迫使地方納入必要預算；心健司多採取「中央全額補助」，導致地方將其視為「中央專案」，缺乏編列預算動力。呼籲明確訂出地方自籌款項比率，建立財力分級機制。

立法委員林月琴表示，衛福部應立刻發函地方政府，釐清並督導其依法對自籌項目提出合理評估，補足資源缺口，確保一一五年服務經費及品質不變。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，過去分為一般性及地方補助案，明年度全改採一般性補助，將發文函示地方衛生局編列預算，若地方真的有困難，中央仍會協助，待一一六年度財政制度較穩定後，計畫就會直接公布地方自籌比率。

財劃法 社福 精神障礙者 衛福部 林月琴

延伸閱讀

財畫法改變補助結構 精神障礙者憂支持網恐「斷線」衛福部這樣說

彰化縣天使盃走入社區 400多名康復之友玩遊戲融入社會

影／財劃法恐釀精障者服務斷鏈危機 民團籲建立中央保障、地方共責制

財畫法改變預算配置⋯精障服務恐斷炊 身障盟：難道要把人塞回醫院？

相關新聞

謝龍介台南首掛看板 吳怡農遞選台北市長意願書

2026年選舉動起來。表態參選下屆台南市長的國民黨立委謝龍介昨發布首波「團結台南聯合看板」，刻意選在回收業者「龍宗清」公...

財劃法影響 精障服務恐斷炊

財劃法通過後改變社福預算配置，恐影響精神障礙者服務。身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持...

我代表現身APEC 韓媒秀TAIWAN、國旗

ＡＰＥＣ領袖會議昨在南韓慶州登場，我領袖代表林信義在昨天上午抵達現場，記者中心的轉播畫面與南韓媒體上都出現中華民國國旗，...

2026縣市長選舉 11月28日投票

中選會主委李進勇等六名委員任期至十一月三日，行政院尚未提名新人選。中選會昨開委員會議，現任委員互推由委員吳容輝代理主委行...

林昶佐會芬蘭前籃球明星議員 邀赴台分享能源經驗

駐芬蘭代表林昶佐在個人臉書貼文表示，與芬蘭前職籃球星現任國會議員考尼斯托會面，兩人針對韌性能源議題相談甚歡，駐芬蘭代表處...

發文挺林岱樺…卓冠廷道歉 徐國勇：黨內初選黨工、發言人須嚴守中立

民進黨秘書長徐國勇今天表示，所有黨工包括發言人在內，在黨內初選過程中，必須嚴守中立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。