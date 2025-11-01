我代表現身APEC 韓媒秀TAIWAN、國旗

ＡＰＥＣ領袖會議昨在南韓慶州登場，我領袖代表林信義在昨天上午抵達現場，記者中心的轉播畫面與南韓媒體上都出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。

林信義進場時與南韓總統李在明握手、合照並寒暄，兩人會前互動約四十四秒。此外，日本首相高市早苗昨也在社群平台Ｘ發文，曝光與林信義在場邊互動寒暄的照片。

高市早苗表示，「在ＡＰＥＣ峰會召開前，我在休息室與台灣總統府資政林信義相互寒暄。」高市也貼出與中國大陸主席習近平的場邊寒暄照。

美國財政部長貝森特也透過財政部的社群平台Ｘ發文，稱在ＡＰＥＣ會議空檔與林信義簡短交流，雙方討論共同利益事務，包含科技、具韌性的供應鏈及在美投資。

我代表團說明，林信義於ＡＰＥＣ領袖會議期間會晤貝森特，雙方討論科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題。林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。

此外，國科會主委吳誠文已與美國國務院政治事務次卿胡可心及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷舉行雙邊會談；此外，他也會晤美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格。

據轉述，吳誠文在與胡可心和戴桑布雷會談的時候，談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作；他說，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及ＡＩ發展等領域持續深化合作。

ＡＰＥＣ在記者中心的轉播畫面上，為每個參與的經濟體加上名稱、規模等簡介，林信義抵達時，畫面上出現ＴＡＩＷＡＮ、中華民國國旗，形容台灣擁有二三三○萬人、ＧＤＰ為八○五○億美元，是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」。

韓國國營有線電視頻道ＫＴＶ國民放送和民營電視台ＳＢＳ也在轉播時，播放相關畫面。

ＡＰＥＣ是以經濟體而非國家身分參與的國際組織，我方在一九九一年以「Chinese Taipei」名稱與中國大陸及香港同時加入ＡＰＥＣ。

