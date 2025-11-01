聽新聞
0:00 / 0:00

我代表現身APEC 韓媒秀TAIWAN、國旗

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州報導
我ＡＰＥＣ領袖代表林信義昨抵達現場時，主持人以「中華台北林信義會長」稱呼，他與南韓總統李在明握手時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。圖／ＡＰＥＣ台灣媒體團提供
我ＡＰＥＣ領袖代表林信義昨抵達現場時，主持人以「中華台北林信義會長」稱呼，他與南韓總統李在明握手時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。圖／ＡＰＥＣ台灣媒體團提供

ＡＰＥＣ領袖會議昨在南韓慶州登場，我領袖代表林信義在昨天上午抵達現場，記者中心的轉播畫面與南韓媒體上都出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。

林信義進場時與南韓總統李在明握手、合照並寒暄，兩人會前互動約四十四秒。此外，日本首相高市早苗昨也在社群平台Ｘ發文，曝光與林信義在場邊互動寒暄的照片。

高市早苗表示，「在ＡＰＥＣ峰會召開前，我在休息室與台灣總統府資政林信義相互寒暄。」高市也貼出與中國大陸主席習近平的場邊寒暄照。

美國財政部長貝森特也透過財政部的社群平台Ｘ發文，稱在ＡＰＥＣ會議空檔與林信義簡短交流，雙方討論共同利益事務，包含科技、具韌性的供應鏈及在美投資。

我代表團說明，林信義於ＡＰＥＣ領袖會議期間會晤貝森特，雙方討論科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題。林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。

此外，國科會主委吳誠文已與美國國務院政治事務次卿胡可心及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷舉行雙邊會談；此外，他也會晤美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格。

據轉述，吳誠文在與胡可心和戴桑布雷會談的時候，談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作；他說，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及ＡＩ發展等領域持續深化合作。

ＡＰＥＣ在記者中心的轉播畫面上，為每個參與的經濟體加上名稱、規模等簡介，林信義抵達時，畫面上出現ＴＡＩＷＡＮ、中華民國國旗，形容台灣擁有二三三○萬人、ＧＤＰ為八○五○億美元，是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」。

韓國國營有線電視頻道ＫＴＶ國民放送和民營電視台ＳＢＳ也在轉播時，播放相關畫面。

ＡＰＥＣ是以經濟體而非國家身分參與的國際組織，我方在一九九一年以「Chinese Taipei」名稱與中國大陸及香港同時加入ＡＰＥＣ。

林信義 貝森特 南韓 APEC

延伸閱讀

首會高市早苗 習近平點名台灣問題、提「村山談話」戰後道歉精神

高市早苗與習近平會談 強調兩岸關係良好極為重要

高市早苗與習近平APEC場邊會談 喊話建立穩定關係

高市早苗與習近平在APEC同框 面帶微笑氣氛融洽

相關新聞

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

2026九合一選舉日程出爐，中選會今天舉行委員會議討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於明年11月28日周六舉行...

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談...

謝龍介台南首掛看板 吳怡農遞選台北市長意願書

2026年選舉動起來。表態參選下屆台南市長的國民黨立委謝龍介昨發布首波「團結台南聯合看板」，刻意選在回收業者「龍宗清」公...

我代表現身APEC 韓媒秀TAIWAN、國旗

ＡＰＥＣ領袖會議昨在南韓慶州登場，我領袖代表林信義在昨天上午抵達現場，記者中心的轉播畫面與南韓媒體上都出現中華民國國旗，...

災後重建條例三讀 救助不受門牌限制

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，立法院會昨三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三百億元，協助光復鄉、鳳林鎮及...

2026縣市長選舉 11月28日投票

中選會主委李進勇等六名委員任期至十一月三日，行政院尚未提名新人選。中選會昨開委員會議，現任委員互推由委員吳容輝代理主委行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。