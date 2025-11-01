2026縣市長選舉 11月28日投票

中選會主委李進勇等六名委員任期至十一月三日，行政院尚未提名新人選。中選會昨開委員會議，現任委員互推由委員吳容輝代理主委行使職權。另會中也通過明年縣市長、議員等地方公職人員選舉投票日期，定於明年十一月廿八日投票。

目前中選會共十名委員，其中李進勇、副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬任期今年十一月三日屆滿，而李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰共四人已連任一次，依法須提名新任委員。

中選會表示，依據中選會組織法第四條規定，主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由其他委員互推一人代理主任委員。

中選會表示，繼任的主任委員、副主任委員及委員尚須經立法院同意後任命，為利業務運作，會中由現任委員互推由吳容輝代理主委行使職權。

