國發基金不當投資？國發基金管理會7點聲明回應
立法院「國發基金不當投資暨管理失職調查委員會」完成調查報告，指國發基金部分投資決策與管理機制有缺失。對此，國發基金管理會透過國發會提出下述七點說明，強調投資審議過程嚴謹公正，管理與退場機制均依規辦理，基金營運績效亦明顯成長。
國發基金管理會指出，第一、所有投資案均依程序審慎辦理，外部學者與專家書面審查意見完整納入綜合評估報告，供委員決策參考，絕非「先射箭再畫靶」。第二、為確保會議品質，通知中已明訂委員應親自出席，若首長因故不克，須由副首長以上層級代理。第三、行政院專案核准案件均依《產業創新條例》規定，經主管機關及行政院程序評估，具一定審查密度與政策彈性。
第四、現行依《行政院國家發展基金收支保管及運用辦法》及相關作業規範辦理。若全面入法，恐降低調整彈性，難以即時因應經濟變化。第五、依銓敘部及公共工程委員會函釋，國發基金非轉投資事業目的主管機關，與轉投資公司無採購或營建關係，員工離職轉任無違「旋轉門」規定。
第六、已修訂「直接投資事業退場機制作業要點」，新增釋股標的原則並強化評估多元性，提升退場效率與管理效能。第七、2016年至2024年期間基金累計獲利2,174億元，較前期成長3.6倍。
國發基金管理會表示，將持續精進審議與風控，落實投資後監督，維護公股權益。
