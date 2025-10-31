快訊

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

國發基金不當投資？國發基金管理會7點聲明回應

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

立法院「國發基金不當投資暨管理失職調查委員會」完成調查報告，指國發基金部分投資決策與管理機制有缺失。對此，國發基金管理會透過國發會提出下述七點說明，強調投資審議過程嚴謹公正，管理與退場機制均依規辦理，基金營運績效亦明顯成長。

國發基金管理會指出，第一、所有投資案均依程序審慎辦理，外部學者與專家書面審查意見完整納入綜合評估報告，供委員決策參考，絕非「先射箭再畫靶」。第二、為確保會議品質，通知中已明訂委員應親自出席，若首長因故不克，須由副首長以上層級代理。第三、行政院專案核准案件均依《產業創新條例》規定，經主管機關及行政院程序評估，具一定審查密度與政策彈性。

第四、現行依《行政院國家發展基金收支保管及運用辦法》及相關作業規範辦理。若全面入法，恐降低調整彈性，難以即時因應經濟變化。第五、依銓敘部及公共工程委員會函釋，國發基金非轉投資事業目的主管機關，與轉投資公司無採購或營建關係，員工離職轉任無違「旋轉門」規定。

第六、已修訂「直接投資事業退場機制作業要點」，新增釋股標的原則並強化評估多元性，提升退場效率與管理效能。第七、2016年至2024年期間基金累計獲利2,174億元，較前期成長3.6倍。

國發基金管理會表示，將持續精進審議與風控，落實投資後監督，維護公股權益。

國發基金

延伸閱讀

張嘉郡籲全面禁止廚餘養豬 卓榮泰：輔導轉型中需要時間

因應統戰威脅 張惇涵：密集討論軍審4法

立院表決通過 國發基金不當投資調查報告送部會參考

譴責卓榮泰擺爛不提公視董監事名單 立院逕付二讀交協商

相關新聞

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

2026九合一選舉日程出爐，中選會今天舉行委員會議討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於明年11月28日周六舉行...

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談...

林昶佐會芬蘭前籃球明星議員 邀赴台分享能源經驗

駐芬蘭代表林昶佐在個人臉書貼文表示，與芬蘭前職籃球星現任國會議員考尼斯托會面，兩人針對韌性能源議題相談甚歡，駐芬蘭代表處...

發文挺林岱樺…卓冠廷道歉 徐國勇：黨內初選黨工、發言人須嚴守中立

民進黨秘書長徐國勇今天表示，所有黨工包括發言人在內，在黨內初選過程中，必須嚴守中立

送上望遠鏡+放大鏡 王世堅盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微

立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院長卓榮...

藍提案譴責卓揆忙罷免 廢弛政務釀非洲豬瘟破口

台中爆發非洲豬瘟案，國民黨立院黨團批評府院黨近一年全面配合大罷免，政務廢弛導致阻絕境外破功，今天在立法院會對卓內閣邊境管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。