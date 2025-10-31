林昶佐會芬蘭前籃球明星議員 邀赴台分享能源經驗

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩31日專電
駐芬蘭代表林昶佐（左）、芬蘭前職籃球星現任國會議員考尼斯托（右）。圖／取自林昶佐臉書
駐芬蘭代表林昶佐（左）、芬蘭前職籃球星現任國會議員考尼斯托（右）。圖／取自林昶佐臉書

芬蘭代表林昶佐在個人臉書貼文表示，與芬蘭前職籃球星現任國會議員考尼斯托會面，兩人針對韌性能源議題相談甚歡，駐芬蘭代表處積極邀約考尼斯托到台灣分享能源議題經驗。

林昶佐上任後陸續在個人社群媒體上分享與芬蘭政府官員、國會議員、市議員等重要政界代表會面。他在30日與曾經為芬蘭知名籃球員、現任芬蘭國會第一大黨國家聯合黨（National Coalition Party）議員的考尼斯托（Ville Kaunisto）會面。

林昶佐貼文表示，兩人針對過去幾年來芬蘭與台灣雙邊關係的發展做了一番討論，並且在韌性能源議題方面多有討論，芬蘭在韌性能源議題上有許多經驗，希望兩國未來有更深入的合作。

駐芬蘭代表處表示，芬蘭過去高度依賴俄羅斯的能源，在俄羅斯侵略烏克蘭之後，芬蘭迅速對能源來源重新布局，這部分的經驗很值得台灣參考。加上考尼斯托在芬蘭國會的經濟委員會有多年經驗，也曾經擔任國營電力公司的董事，在經濟與能源議題方面都有相當的了解與經驗，因此代表處正在積極邀請考尼斯托到台灣分享經驗。

考尼斯托在2019年進入國會前，曾經以籃球員的身分在芬蘭與歐洲各國職籃征戰，他的國際經驗跟林昶佐過去樂團到世界各地巡迴的經驗類似，兩人相談甚歡。

駐芬代表處表示，10月初芬蘭國會友台小組跟駐芬代表林昶佐舉辦的閉門座談共有12位跨黨派國會議員出席，是難得的盛況。

林昶佐也在臉書上分享與芬蘭政界人士會面時，都會特別準備台北的中正萬華老店紀念品送給這些朋友，希望除了共享理念外，也能透過這些有台灣特色的紀念品跟芬蘭友人交心。

代表處表示，林昶佐上任後會面的芬蘭政界人士不下40人，展現芬蘭對台灣的高度興趣。今年剛舉辦的福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）年會，也有3位曾經拜訪駐芬代表處的國會議員到台灣參加，是參與人數最高的國家之一。

林昶佐在臉書分享，他特別拜託萬華區的立委吳沛憶照顧到台灣參加福爾摩沙俱樂部的芬蘭議員，吳沛憶也用萬華區的唯星蛋糕、台北堂等特色甜點招待這些芬蘭友人。

