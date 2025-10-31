發文挺林岱樺…卓冠廷道歉 徐國勇：黨內初選黨工、發言人須嚴守中立

民進黨秘書長徐國勇今天表示，所有黨工包括發言人在內，在黨內初選過程中，必須嚴守中立。

身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷在臉書發文力挺參加高雄市長初選的立委林岱樺。卓冠廷今天說，黨發言人應中立公正，他身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，必須誠懇致歉，也收回日前的表態。

徐國勇表示，中央黨部的黨工包括發言人當然要中立。黨工是黨務工作人員、初選的選務工作人員，對於參加初選的每一個人都應同等對待。他強調，中央黨部的黨工在初選過程中必須嚴守中立。

此外，民進黨布局2026地方大選，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天到民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。

在截止時間前，哪些縣市、哪些人表達意願，徐國勇受訪表示，民進黨不會對外公布人選與縣市，啟動「遺珠條款」機制只是讓想參選的人表達意願。沒有表達意願的人，也會有相關人員徵詢。舉例而言，媒體曾報導過的人選，選對會也會徵詢。

他強調，「遺珠條款」是怕漏掉一些人沒去徵詢，所以請有志參選的人主動表達意願，只是這個意思，並不是說表達意願的人就一定被提名，表達意願的人是選對會做整體考量的人選之一，徐國勇表示，選舉對策委員會預計11月5日下午開會，彙整相關資料，討論後再由民進黨發言人對外說明或宣布相關事宜。

