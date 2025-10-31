快訊

送上望遠鏡+放大鏡 王世堅盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅（圖）帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院長卓榮泰，勉勵院長施政要「高瞻遠矚、觀察細微」。記者曾吉松／攝影

立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院卓榮泰，勉勵院長施政要「高瞻遠矚、觀察細微」。

立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅（右）帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院長卓榮泰（左），勉勵院長施政要「高瞻遠矚、觀察細微」。記者曾吉松／攝影

王世堅 行政院 韓國瑜 立法院 卓榮泰

