送上望遠鏡+放大鏡 王世堅盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微

立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院長卓榮泰，勉勵院長施政要「高瞻遠矚、觀察細微」。 立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅（右）帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院長卓榮泰（左），勉勵院長施政要「高瞻遠矚、觀察細微」。記者曾吉松／攝影

商品推薦