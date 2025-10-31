快訊

等快10分鐘…板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」：公理終會到來

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

副總統：節能環保健康與AI導入 新世代家電重要趨勢

中央社／ 台北31日電

副總統蕭美琴今天出席電器空調影音大展，感謝電器公會及產業界全力支持政府節能減碳等政策，並在天災發生後提供電器物資，展現企業社會責任與人道關懷。副總統表示，節能、環保、健康與AI導入已成為新世代家電的重要趨勢，期待政府與民間共同推動智慧創新，提升生活品質。

副總統上午出席「2025台北電器空調影音大展」開幕典禮致詞時表示，很高興能再次受邀出席「2025台北電器空調影音大展」開幕活動。家電不僅在生活中提供許多功能與便利，也與健康議題相關，包括節能、環保、健康及AI導入等理念和產品主軸，已成為新品牌、新家電的重要元素。

副總統指出，透過產業的創新與新產品的持續推出，提升民眾的生活品質，也帶來幸福感。

談及今年風災造成南部地區和花蓮的災情，副總統感謝電器商業同業公會與民間公益團體合作伸出援手，提供價值數千萬元的各項電器產品，協助災民盡快恢復日常生活，展現社會的溫暖。但她也提到，目前災區仍需社會持續關懷，以恢復正常的經濟活動，期許未來的重建之路上，國人能持續給予災民關心。

為了支持家電產業及符合國家淨零轉型目標，副總統說明，政府推動包括節能減碳、汰舊換新補助及貨物稅減免等各項政策，提供民眾更多誘因並減輕負擔，同時也創造更多經濟產值。

對於電器產業全力配合政府政策，並運用創新科技解決生活中的困難，讓民眾過得更幸福、生活更便利，副總統也表達感謝。

副總統期待在今年的展覽中看到更多新的產品、技術和突破，也歡迎民眾共襄盛舉，前來了解電器產業相關趨勢，在歲末年終之際滿足除舊布新的需求，一起讓台灣產業更加蓬勃發展。

隨後，副總統與現場貴賓進行啟動儀式，並參觀展場攤位。包括總統府國策顧問暨中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平、經濟部次長何晉滄等人都出席這項活動。

減碳 災民

延伸閱讀

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

影／蕭美琴：用黑客松精神發覺、解決問題

影／ 蕭美琴：歐18國議員聚台 象徵台灣不孤單

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第17年 蕭美琴低調現身當觀眾

相關新聞

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

2026九合一選舉日程出爐，中選會今天舉行委員會議討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於明年11月28日周六舉行...

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談...

林昶佐會芬蘭前籃球明星議員 邀赴台分享能源經驗

駐芬蘭代表林昶佐在個人臉書貼文表示，與芬蘭前職籃球星現任國會議員考尼斯托會面，兩人針對韌性能源議題相談甚歡，駐芬蘭代表處...

APEC峰會 日相高市早苗曝與林信義場邊互動

日本首相高市早苗在社群平台X發文，曝光與我APEC領袖代表林信義稍早前在場邊互動寒暄的照片。

發文挺林岱樺…卓冠廷道歉 徐國勇：黨內初選黨工、發言人須嚴守中立

民進黨秘書長徐國勇今天表示，所有黨工包括發言人在內，在黨內初選過程中，必須嚴守中立

送上望遠鏡+放大鏡 王世堅盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微

立法院下午總質詢，輪到立委王世堅，主席韓國瑜特別介紹「最有出息」的委員出場，王世堅帶著望遠鏡、放大鏡上場送給行政院長卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。