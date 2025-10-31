副總統：節能環保健康與AI導入 新世代家電重要趨勢

副總統蕭美琴今天出席電器空調影音大展，感謝電器公會及產業界全力支持政府節能減碳等政策，並在天災發生後提供電器物資，展現企業社會責任與人道關懷。副總統表示，節能、環保、健康與AI導入已成為新世代家電的重要趨勢，期待政府與民間共同推動智慧創新，提升生活品質。

副總統上午出席「2025台北電器空調影音大展」開幕典禮致詞時表示，很高興能再次受邀出席「2025台北電器空調影音大展」開幕活動。家電不僅在生活中提供許多功能與便利，也與健康議題相關，包括節能、環保、健康及AI導入等理念和產品主軸，已成為新品牌、新家電的重要元素。

副總統指出，透過產業的創新與新產品的持續推出，提升民眾的生活品質，也帶來幸福感。

談及今年風災造成南部地區和花蓮的災情，副總統感謝電器商業同業公會與民間公益團體合作伸出援手，提供價值數千萬元的各項電器產品，協助災民盡快恢復日常生活，展現社會的溫暖。但她也提到，目前災區仍需社會持續關懷，以恢復正常的經濟活動，期許未來的重建之路上，國人能持續給予災民關心。

為了支持家電產業及符合國家淨零轉型目標，副總統說明，政府推動包括節能減碳、汰舊換新補助及貨物稅減免等各項政策，提供民眾更多誘因並減輕負擔，同時也創造更多經濟產值。

對於電器產業全力配合政府政策，並運用創新科技解決生活中的困難，讓民眾過得更幸福、生活更便利，副總統也表達感謝。

副總統期待在今年的展覽中看到更多新的產品、技術和突破，也歡迎民眾共襄盛舉，前來了解電器產業相關趨勢，在歲末年終之際滿足除舊布新的需求，一起讓台灣產業更加蓬勃發展。

隨後，副總統與現場貴賓進行啟動儀式，並參觀展場攤位。包括總統府國策顧問暨中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平、經濟部次長何晉滄等人都出席這項活動。

