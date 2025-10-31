友台決議案送交葡國會討論 張亞光：累積對台關注

葡萄牙自由倡議黨近期提出兩項友台決議案，建議在台灣設立代表處並改正對台不當待遇。駐葡代表張亞光說，葡國若能在台設處，將有助增進對台灣的瞭解，商界尋求合作和諮詢也更便利。

自由倡議黨（IL）提出兩項友台決議案，一項建議在台灣設立代表處，一項建議政府修正行政及制度上對台灣的不當待遇，兩案將送交國會全會討論。

張亞光在里斯本接受中央社記者電話訪問時說，自由倡議黨的核心理念包括自由、權益與法治，與台灣重視的價值相近，這是自由倡議黨第2次為此議題提案，而且一次提兩項，文字上也加以斟酌，希望仿照其他歐洲國家在台設處的形式，促進雙邊經貿、科學和文化交流。

她強調，非常感謝自由倡議黨為台灣發聲，這對台灣而言是難得的一步，也有賴歷任代表和外交人員長期努力和人脈經營，未來「在國會，我們也希望持續累積對台灣議題的關注」。

張亞光上任約5個月以來，觀察到還有很多葡萄牙人對台灣不甚熟悉，當地台僑、台商和遊客比起其他國家也不算多，因此將促進葡萄牙社會瞭解台灣視為工作目標之一。

她說，葡萄牙基於歷史和經貿因素，與中國關係密切，許多政策依循歐盟方針，外交方面則看重大西洋區域和歐洲，較少討論台灣議題，但這也意味著有許多潛在領域值得開發，只要持續努力，在國際局勢變化下，雙方還有很大的合作空間。

她細數近期雙邊交流，包括台北愛樂少年樂團今夏在里斯本國際青年音樂節期間演出；輔仁大學9月與葡萄牙天主教大學簽署合作協議；駐葡萄牙代表處也在北部城市舉辦美食文化交流會，規模不大，卻是增進認識台灣一個很好的開始。

