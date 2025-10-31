葡萄牙政黨提案在台設處 送交國會全會討論

葡萄牙自由倡議黨（IL）近期提出兩項友台決議案，一項建議在台灣設立代表處，一項建議政府修正行政及制度上對台灣的不當待遇，兩案將送交國會全會留待討論。

自由倡議黨成立於2017年，目前是國會第4大黨，在230席中占9席，黨團特別選在中華民國國慶10月10日提出兩項友台決議案。

駐葡萄牙代表張亞光在里斯本接受中央社記者電話訪問時說，感謝自由倡議黨第2次在國會為此議題提案，經外交委員會討論後，外委會主席正式致函議長，要提交全會討論，尚待排入議程，希望在11月下旬或12月上旬國會審議完2026年度預算案之後討論。

根據駐葡代表處提供的譯文，自由倡議黨在第一項決議案中表示，台灣在國際舞台上扮演不可或缺的角色，也是世界領先的科技創新中心，在歐洲和西方國家尋求供應鏈多元化之際，台灣的戰略意義日益凸顯。

文中寫道，多個歐盟和經濟合作暨發展組織（OECD）成員國均在台設立常駐經濟代表處，由類似葡萄牙對外貿易暨投資局（AICEP）的機構或與卡默恩希學院（Instituto Camões）性質相當的文化學術機構負責運作。

文中指出，葡萄牙若能在台灣設置代表機構，有助於建立直接且永久的經濟、科學與文化合作管道，符合歐盟在印度太平洋地區的戰略目標及葡萄牙的國家利益。

因此，自由倡議黨團呼籲國會向政府提出建議，啟動必要程序在台北設立代表機構。連署議員包括國會副議長薩萊瓦（Rodrigo Saraiva）等。

自由倡議黨在另一項提案中直言，葡萄牙與台灣的現有關係架構，與國際情勢發展和歐洲與民主夥伴的做法並不相符，台灣在全球舞台的重要性日益提升，葡萄牙卻仍對台灣維持過於被動的關係模式，不僅損害葡萄牙公民權益，也損害國家利益。

文中提到，由於缺乏與葡萄牙政府的直接溝通管道，葡萄牙與台灣公民面臨一些行政障礙，諸如出生登記、結婚登記、簽證或國籍申請只能在隸屬中國管轄的澳門辦理。

決議案寫道，對台灣人而言，必須前往一個否認其國家身分的政權控制的領土，不僅是羞辱，還具潛在危險；因此，在葡萄牙於台灣設立正式機構之前，有必要採取務實的過渡性解決方案。

文中還提到，葡萄牙對於承認和適當對待台灣代表處，也存在制度上的缺陷，目前是由移民暨庇護署（AIMA）辦理關於台灣代表機構的行政及官僚手續，完全未顧及其職能制度和外交性質，甚至曾出現台灣代表處人員在任期內無法取得官方文件等令人不可接受的情況。

文中指出，葡萄牙雖然今年9月才承認巴勒斯坦，但多年來一直提供巴勒斯坦代表機構較佳的功能和制度安排，允許其事務由外交部管理，「對於台灣和巴勒斯坦的待遇差異，無論從法律、外交還是政治角度而言，均缺乏正當性」。

因此，自由倡議黨團呼籲國會向政府提出建議，在葡萄牙駐台灣代表處成立前，將台灣相關行政事務從澳門移交到葡萄牙駐東京大使館或其他適合的使領館，並調整對台灣駐葡萄牙代表處的行政和官僚處理程序，確保其事務由外交部管轄。

