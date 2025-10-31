藍提案譴責卓揆忙罷免 廢弛政務釀非洲豬瘟破口

台中爆發非洲豬瘟案，國民黨立院黨團批評府院黨近一年全面配合大罷免，政務廢弛導致阻絕境外破功，今天在立法院會對卓內閣邊境管制把關不力提出譴責案，經院會逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示，交付黨團協商，由國民黨團負責召集。

國民黨團提案指出，我國今年5月29日才在世界動物衛生組織法國巴黎年會，通過我國為豬瘟非疫國，僅僅5個月，中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏。由於我國為非疫區，非洲豬瘟病毒百分百來自境外，執政的民進黨賴卓政府邊境破防把關不力、不禁廚餘餵養，兩項重大政策嚴重失誤，卻發動側翼造謠在野黨亂刪預算，再甩鍋地方以廚餘餵食豬隻、檢疫不實等。

民眾黨立委陳昭姿也說，台中爆發非洲豬瘟中央地方應共同面對的問題，但包含民進黨民代及側翼網軍見獵心喜，第一個時間不是檢討制度，而是責怪在野黨刪除食藥署預算造成破口。她強調，問題不在預算，而是防疫漏洞，食藥署開放個人自用食品可以申請免查驗，有人一年申請超過300次，一年有295天都在申請這叫自用嗎？食藥署明知道制度有問題，2020年就被審計部點名，卻放著不改，現在爆發民進黨沒有檢討自身，反而甩鍋給立法院的在野黨刪預算說不過去。

民進黨立委何欣純表示，中央、地方大家不分黨派，應該同心抗疫才是正本。從疫情通報、獸醫採檢、到禁止廚餘餵豬後的廚餘去化問題，都是眼前必須要解決的，尤其大量的廚餘怵目驚心，擔心這些廚餘海汙染自己居住的環境，認為中央督促地方政府做好公開透明以安民心，並指補助豬肉產業鏈如有遺漏，應該盡速再補公告，病毒之前沒有人可以是局外人。

國民黨立委黃健豪強調，非洲豬瘟病毒百分之百來自於境外，病毒不可能也不會在台灣這塊土地長出來。我國邊境管制措施在機場、港口、郵包等通路場強化查驗，才是正事。他也說，盼賴清德總統重新思考廚餘養豬的政策，是否適合現在台灣的養豬產業，還是要為了少數養豬產業，繼續放任疫情的破口持續進入台灣。

