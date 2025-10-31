李進勇等6中選會委員任期屆滿 中選會：吳容輝代理主委

中央選舉委員會今召開第622次委員會議，中選會表示，因現任主任委員李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員王韻茹及委員許雅芬，即將於今年11月3日任期屆滿，會中由現任委員互推由委員吳容輝代理主任委員行使職權。

中選會表示，依據中央選舉委員會組織法第4條規定，主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由其他委員互推1人代理主任委員。

中選會表示，因現任主任委員李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員王韻茹及委員許雅芬，即將於今年11月3日任期屆滿，但繼任的主任委員、副主任委員及委員尚須經立法院同意後任命，為利業務運作，會中由現任委員互推由吳容輝代理主任委員行使職權。

吳容輝曾任嘉義縣政府副縣長、台鹽公司董事長、台灣菸酒公司董事長、內政部政務次長。

商品推薦