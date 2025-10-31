2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

2026九合一選舉日程出爐，中選會今天舉行委員會議討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於明年11月28日周六舉行投票。中選會表示，會議同時討論通過「115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，其中明8月20日發布選舉公告、8月31日至9月4日受理候選人登記申請。

中選會表示，重要選務工作日程包括，115年8月20日發布選舉公告；115年8月27日公告候選人登記日期及必備事項；115年8月31日至9月4日 受理候選人登記之申請；115年9月4日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止；115年10月16日前審定候選人名單，並通知抽籤；115年10月23日候選人抽籤決定號次；115年11月8日 選舉人名冊編造完成。

另115年11月12日公告直轄市長選舉候選人名單；115年11月13日至11月27日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會；115年11月17日公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單；115年11月18日至11月27日辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會；115年11月24日前公告選舉人人數；115年11月28日投票、開票；115年12月4日前審定當選人名單；115年12月4日公告當選人名單、12月18日前發給當選證書；116年1月3日前通知候選人領取補貼之競選費用。

中選會指出，115年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。

