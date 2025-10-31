原定出席爆爭議…王義川高喊「怎麼可能挺貪汙」不去林岱樺造勢
民進黨立委王義川今天下午在Threads發文表示，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開3次會議並沒有把林岱樺停權，代表她有權利參加初選，所以支持她有機會公開向支持者們說明解釋，但他這個決定讓各位擔憂、失望、傷心，他過意不去，讓民進黨的價值受到挑戰，更非他能承受之重。
王義川表示，今天有人跟他說「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，他聽了覺得很沉重，「是呀，大家希望的是一個能為台灣、為是非而戰的人，我王義川怎麼可能是一個挺貪汙的人。」所以他已經決定不出席林岱樺活動。
王義川指出，原本打算出席活動時想對高雄人和林岱樺說的內容，他也決定現在先講，「看到各位今天來這裡看岱樺，聽岱樺講，我對各位表達我的感謝。岱樺既然已經決定參加初選，我支持在民進黨公平初選制度下向高雄市民陳述他的理念，市政規畫。明年初選結果出來，正國會會全力支持初選勝出的人，高雄加油。」
