快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

原定出席爆爭議…王義川高喊「怎麼可能挺貪汙」不去林岱樺造勢

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王義川。聯合報系資料照
民進黨立委王義川。聯合報系資料照

民進黨立委王義川今天下午在Threads發文表示，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開3次會議並沒有把林岱樺停權，代表她有權利參加初選，所以支持她有機會公開向支持者們說明解釋，但他這個決定讓各位擔憂、失望、傷心，他過意不去，讓民進黨的價值受到挑戰，更非他能承受之重。

王義川表示，今天有人跟他說「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，他聽了覺得很沉重，「是呀，大家希望的是一個能為台灣、為是非而戰的人，我王義川怎麼可能是一個挺貪汙的人。」所以他已經決定不出席林岱樺活動。

王義川指出，原本打算出席活動時想對高雄人和林岱樺說的內容，他也決定現在先講，「看到各位今天來這裡看岱樺，聽岱樺講，我對各位表達我的感謝。岱樺既然已經決定參加初選，我支持在民進黨公平初選制度下向高雄市民陳述他的理念，市政規畫。明年初選結果出來，正國會會全力支持初選勝出的人，高雄加油。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

王義川 民進黨 林岱樺 貪汙

延伸閱讀

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

林佳龍力挺林岱樺引爭議…黃暐瀚不驚訝：派系掌門人該做的事

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

相關新聞

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

2026九合一選舉日程出爐，中選會今天舉行委員會議討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於明年11月28日周六舉行...

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談...

藍提案譴責卓揆忙罷免 廢弛政務釀非洲豬瘟破口

台中爆發非洲豬瘟案，國民黨立院黨團批評府院黨近一年全面配合大罷免，政務廢弛導致阻絕境外破功，今天在立法院會對卓內閣邊境管...

李進勇等6中選會委員任期屆滿 中選會：吳容輝代理主委

中央選舉委員會今召開第622次委員會議，中選會表示，因現任主任委員李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員...

原定出席爆爭議…王義川高喊「怎麼可能挺貪汙」不去林岱樺造勢

民進黨立委王義川今天下午在Threads發文表示，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開3次會議並沒有把林岱樺停權...

影／謝龍介選台南市長首掛看板 籲支持「清掉黑金貪瀆」

參選台南市長的國民黨立委謝龍介下午發布首波「團結台南聯合看板」，在省道台1線仁德路段南北兩側各樹立長12公尺大看板，由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。