「菱傳媒」成歷史 社長陳申青感謝讀者支持

媒體報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團事件延燒，捲入事件的「菱傳媒」停刊，社長陳申青今天發信給讀者回顧過往曾撰寫的報導，除致歉也感謝過往讀者的支持與勉勵。

黃國昌日前被指控雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物，捲入事件的「菱傳媒」社長陳申青今天發信給讀者，文中細數「菱傳媒」過往報導，像是曾推出9期紙本調查特刊、2本書，或是深入柬埔寨、泰國等國報導詐騙園區事件，以及2022年針對九合一選舉的封關民調預測。

陳申青表示，「菱傳媒」已於9月30日停止發稿，員工上班至10月30日，至今3年又342天，讀者的鞭策都他們銘記於心，「我個人要為這次『菱傳媒』停刊，向大家致歉，也感謝『菱傳媒』團隊將近4年不辭辛勞的付出，並再次感恩您的支持與勉勵。」

商品推薦