快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

「菱傳媒」成歷史 社長陳申青感謝讀者支持

中央社／ 台北31日電

媒體報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團事件延燒，捲入事件的「菱傳媒」停刊，社長陳申青今天發信給讀者回顧過往曾撰寫的報導，除致歉也感謝過往讀者的支持與勉勵。

黃國昌日前被指控雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物，捲入事件的「菱傳媒」社長陳申青今天發信給讀者，文中細數「菱傳媒」過往報導，像是曾推出9期紙本調查特刊、2本書，或是深入柬埔寨、泰國等國報導詐騙園區事件，以及2022年針對九合一選舉的封關民調預測。

陳申青表示，「菱傳媒」已於9月30日停止發稿，員工上班至10月30日，至今3年又342天，讀者的鞭策都他們銘記於心，「我個人要為這次『菱傳媒』停刊，向大家致歉，也感謝『菱傳媒』團隊將近4年不辭辛勞的付出，並再次感恩您的支持與勉勵。」

黃國昌 九合一選舉 詐騙

延伸閱讀

遭指多次赴港影射金流問題 黃國昌：報導子虛烏有

遭指2021年前後多次赴港 黃國昌：沒申請簽證怎去

鄭麗文稱「普亭不是獨裁者」 黃國昌：跟國民黨討論法案未涉俄、烏

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

相關新聞

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

2026九合一選舉日程出爐，中選會今天舉行委員會議討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於明年11月28日周六舉行...

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談...

藍提案譴責卓揆忙罷免 廢弛政務釀非洲豬瘟破口

台中爆發非洲豬瘟案，國民黨立院黨團批評府院黨近一年全面配合大罷免，政務廢弛導致阻絕境外破功，今天在立法院會對卓內閣邊境管...

李進勇等6中選會委員任期屆滿 中選會：吳容輝代理主委

中央選舉委員會今召開第622次委員會議，中選會表示，因現任主任委員李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員...

原定出席爆爭議…王義川高喊「怎麼可能挺貪汙」不去林岱樺造勢

民進黨立委王義川今天下午在Threads發文表示，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開3次會議並沒有把林岱樺停權...

影／謝龍介選台南市長首掛看板 籲支持「清掉黑金貪瀆」

參選台南市長的國民黨立委謝龍介下午發布首波「團結台南聯合看板」，在省道台1線仁德路段南北兩側各樹立長12公尺大看板，由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。