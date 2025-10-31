影／謝龍介選台南市長首掛看板 籲支持「清掉黑金貪瀆」

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
謝龍介下午發布首波「團結台南聯合看板」，在省道台1線仁德路段樹立兩塊長12公尺大看板。記者周宗禎／攝影
參選台南市長的國民黨立委謝龍介下午發布首波「團結台南聯合看板」，在省道台1線仁德路段南北兩側各樹立長12公尺大看板，由台南市國民黨市議員以及參選人簇擁，呼籲民眾接到民進黨初選民調電話時、大聲說「唯一支持謝龍介」。

而看板設立地點刻意選在仁德區大同路三段省道旁知名的回收業者「龍宗清」公司大門口，要突顯台南民進黨執政這麼多年出現了黑金、貪瀆弊案與槍擊等等問題，呼籲台南鄉親能夠了解、讓國民黨執政一次、將這些問題「攏總清」（一次全部清）。

謝龍介說，2026年台南市長選戰正式開跑，第一面與第二面大型看板上架，要向市民傳遞的訊息是「國民黨謹守中立，絕不介入民進黨初選」，因為民進黨兩個參選人都指稱對方有謝龍介介入。

他說，真正的對手是賴清德團隊、是他自己，唯一的裁判是台南市民。呼籲接到民進黨台南市長初選民調電話，請一律回答「唯一支持謝龍介」。

謝龍介表示，民進黨的權鬥矛盾與他無關，他會靠自己的實力、真材實料去爭取市民的認同，有信心打贏選戰。

他也發出新聞稿強調，四年前功敗垂成，反省檢討的結果，努力不夠，沒有讓市民朋友能夠更放心，更勇敢地投一次政黨輪替，其中一個原因，就是國民黨沒能打團體戰，展現出一個完整執政團隊的戰力。市長當選固然重要，各選區老中青議員，為民喉舌，問政監督也不可或缺。所以今年提早掛上看板，市長、議員並肩作戰，分進合擊，榮辱與共，未來四年，翻新市政。

