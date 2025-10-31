聽新聞
吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應
台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談「雙帥對決」，他寧可聚焦市政，更要市民捫心自問，有沒有感受台北生活有變好，相信大家心理有數。蔣萬安今出席道安會報前對此表示，「我就是全力拚市政。」
