快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

聽新聞
0:00 / 0:00

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席道安會報前表示，「我就是全力拚市政。」記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安出席道安會報前表示，「我就是全力拚市政。」記者林佳彣／攝影

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談「雙帥對決」，他寧可聚焦市政，更要市民捫心自問，有沒有感受台北生活有變好，相信大家心理有數。蔣萬安今出席道安會報前對此表示，「我就是全力拚市政。」

蔣萬安 吳怡農 民進黨

延伸閱讀

嗆蔣萬安就是對手 吳怡農：台北有沒有變好大家心裡有數

影／蔣萬安赴火聖廟秋季禮斗 與消防弟兄祭祀火德星君

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

新壽T17、T18分手費估40億 與北市合意解約達成初步共識

相關新聞

吳怡農嗆台北有沒變好大家心裡有數 蔣萬安8字回應

台北市長選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今下午赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，直指台北市長蔣萬安就是對手，但與其談...

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

民進黨高雄市長初選白熱化，正國會包括民進黨發言人、新北市議員卓冠廷在內，日前集體透過社群媒體發文，宣傳同屬正國會的初選參...

影／謝龍介選台南市長首掛看板 籲支持「清掉黑金貪瀆」

參選台南市長的國民黨立委謝龍介下午發布首波「團結台南聯合看板」，在省道台1線仁德路段南北兩側各樹立長12公尺大看板，由台...

影／財劃法恐釀精障者服務斷鏈危機 民團籲建立中央保障、地方共責制

「財劃法」修法恐引發精神病友服務斷鏈危機？ 中華民國康復之友聯盟和身心障礙聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲建立「中央保障...

嗆蔣萬安就是對手 吳怡農：台北有沒有變好大家心裡有數

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天前往民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。他表示，每個人都有不同的經驗，但不是傳統政治經驗就...

王美惠國會評鑑三冠王7度獲公督盟優秀立委 再拿口袋國會雙肯定

綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，這是她自擔任立委以來第次獲得該項殊榮；同時，王美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。