菲律賓參議員訪台考察 促進台菲農業合作與交流

外交部今天指出，菲律賓參議員潘吉里納昨天至11月4日以菲國參議院「農業、糧食與農業改革委員會」主席身分訪台，考察台灣農業發展，期間將與政府官員及立委就提升台菲實質關係交換意見，促進台菲農業合作與交流。

外交部今天發布新聞稿指出，潘吉里納（FrancisPangilinan）伉儷於10月30日至11月4日訪台，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，潘吉里納繼8月應亞洲自由民主聯盟（CALD）邀請來台與會後再度來訪，展現台菲友好夥伴關係，潘吉里納本次是以菲律賓參議院「農業、糧食與農業改革委員會」主席身分來台考察台灣農業發展，期間將與台灣政府官員及立委就提升台菲實質關係交換意見，同時也將參訪台灣農業設施，促進台菲農業合作與交流。

外交部表示，台灣與菲律賓是地緣鄰近且共享民主自由價值的合作夥伴，外交部將在台菲既有深厚的合作基礎上，持續推動「榮邦計畫」，期待雙方在智慧農業、半導體科技及綠色能源等領域達成互惠共榮的豐碩成果。

