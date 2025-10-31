影／財劃法恐釀精障者服務斷鏈危機 民團籲建立中央保障、地方共責制
「財劃法」修法恐引發精神病友服務斷鏈危機？ 中華民國康復之友聯盟和身心障礙聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲建立「中央保障、地方共責」制度。
「財政收支劃分法」修法可能引發精神病友社區支持服務經費中斷危機，各縣市眾多第一線投入精神障礙社區支持服務的團體共同連署發表聲明，要求行政院及衛福部立即採取行動，確保服務永續性，並敦促建立「中央保障與地方共責」的雙軌財政機制，以落實政府在「精神衛生法」與「社會福利基本法」下的法定職責。
出席的立法委員劉建國表示，不管是中央政府還是地方政府，一定要保留原有的保障。劉建國指出全國目前有超過42個由民間團體承辦的「精神病友多元社區生活方案」，這些服務是社會安全網的一環，也是協助精神康復者在社區穩定復元的重要支撐。然而，由於「財劃法」修法所引發的經費爭議，這些服務據點的經費預計在2025年底過後恐將斷炊。
劉建國說，在所有的社區裡面，有看到我們的朋友們夥伴們慢慢的、持續、穩定的在康復之中，「如果斷炊，可能造成社會上社區的衝擊，進而整個台灣社會的衝擊會非常、非常之大」。
