嗆蔣萬安就是對手 吳怡農：台北有沒有變好大家心裡有數

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農（左三）下午赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，他期望能夠為台北市的發展貢獻力量，並強調教育和科技的重要性，認為必須大力推進。記者葉信菉／攝影
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農（左三）下午赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，他期望能夠為台北市的發展貢獻力量，並強調教育和科技的重要性，認為必須大力推進。記者葉信菉／攝影

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天前往民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。他表示，每個人都有不同的經驗，但不是傳統政治經驗就能夠擔任一個好的市長，不然現在台北市不會還存在那麼多問題，他相信自身更加豐富多元的經驗跟視角，才可以為台北的未來發展注入正向的貢獻及嶄新的活力。

吳怡農指出，台北市長蔣萬安就是對手，但與其談「雙帥對決」，他寧可聚焦市政，請市民朋友捫心自問，過去這3、4年來有沒有感受到在台北的生活環境有變好，相信大家心裡都有數。

吳怡農說，相信大家都同意，台北是一座非常美麗的城市，可是非常多家庭多年來生活的現狀都沒有改變，所以台北市的領導人必須做得更好，讓台北市更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。

對於如何讓台北市更好，吳怡農指出，首先必須在教育及科技方面做得更好，大力推進下一代在全球競爭中站穩腳步，更要顧及青少年的身心健康，也要改善每個家庭在居住方面的困難，同時也要提升整個都市面對災害的應變能力，讓每個市民能夠安心、安全地過生活。

對於選情評估，吳怡農表示，台北市對民進黨而言一向是一個艱困選區，不過相信只要透過正向態度，再次堅持正向乾淨的選戰，重新建立市民對政治的信任，相信絕對能夠成功，也一定要成功，因為台北值得一個更安全、更活力、更充滿機會的未來。

