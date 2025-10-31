快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

聽新聞
0:00 / 0:00

王美惠國會評鑑三冠王7度獲公督盟優秀立委 再拿口袋國會雙肯定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮。圖／王美惠服務處提供
綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮。圖／王美惠服務處提供

綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，這是她自擔任立委以來第次獲得該項殊榮；同時，王美惠也在口袋國會評鑑中，獲頒全院優良立委及委員會特優立委雙獎，肯定她在立院問政，法案推動與爭取地方建設的表現。

王美惠表示，感謝公督盟及各評鑑單位的肯定，問政認真是本份，但每一次肯定，都是她最大的榮耀，也是最強的鼓勵。王美惠指出，第三會期中，嘉義遭丹娜絲颱風及728豪雨重創。為協助地方盡速復原，她不僅提案爭取，也全程參與跨黨派協商，最終推動三讀通過「災後復原重建特別條例」，為後續復原與補助提供法源依據。

除災後重建外，王美惠也積極推動多項關鍵法案，提案「國家海洋科技營運中心設置條例」，推動國家級海洋科研與產業發展；並針對妨害運動賽事公平及意圖營利犯罪行為增訂處罰，維護體育公信。此外，也關注節能減碳政策，延長「貨物稅條例」節能電器減免期限。

王美惠強調，民意代表要把本分做好，鄉親自然就會看見。獲得肯定是回饋給一路支持她的嘉義鄉親，未來會繼續用行動回報鄉親對她的信任，並且要讓努力化作實際成果—建設嘉義。

綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮。圖／王美惠服務處提供
綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮。圖／王美惠服務處提供

王美惠 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

嘉義市長選戰綠營提名王美惠起跑 藍營卡時程、白營張啓楷勤跑基層

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

對國民黨提名明年嘉義市長人選表態 黃敏惠說要符合這些條件

相關新聞

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

民進黨高雄市長初選白熱化，正國會包括民進黨發言人、新北市議員卓冠廷在內，日前集體透過社群媒體發文，宣傳同屬正國會的初選參...

防被中國大陸抓去！馬文君點名外交部列出「高風險國家」示警國人

中國近來陸續公布涉及台灣政治與軍情人員的黑名單，引發「長臂管轄」疑慮。立委馬文君警告中國已與逾六十國簽署司法互助及引渡條...

影／財劃法恐釀精障者服務斷鏈危機 民團籲建立中央保障、地方共責制

「財劃法」修法恐引發精神病友服務斷鏈危機？ 中華民國康復之友聯盟和身心障礙聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲建立「中央保障...

嗆蔣萬安就是對手 吳怡農：台北有沒有變好大家心裡有數

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天前往民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。他表示，每個人都有不同的經驗，但不是傳統政治經驗就...

王美惠國會評鑑三冠王7度獲公督盟優秀立委 再拿口袋國會雙肯定

綠營嘉義市立法委員王美惠今天出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，這是她自擔任立委以來第次獲得該項殊榮；同時，王美...

立院表決通過 國發基金不當投資調查報告送國發會

立法院國發基金調查委員會日前做出調查報告，直指國發基金有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形。立法院會今天處理時上演表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。