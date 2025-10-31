立院表決通過 國發基金不當投資調查報告送國發會

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認為國發基金有不當投資決策缺失。立法院會31日上演表決戰，雖民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，調查報告將送經濟部與國發會參考。圖為民進黨立委高舉反對手板表達立場。中央社
立法院國發基金調查委員會日前做出調查報告，直指國發基金有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形。立法院會今天處理時上演表決大戰，全案藍白以60票贊成、綠委47票反對，調查報告全案通過。立法院長韓國瑜裁示，將送經濟部與國發會參考。

立法院去年底成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，歷經多次開會後，調查委員會今年6月做成調查報告，報告直指國發基金有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形，且退場機制形同具文。

調查報告提出7項建議，分別為一、國發基金未來不應「先射箭再畫靶」，執意投資特定公司，而國發基金投資評估審議會中，對於外審委員意見應有適當回應機制，國發基金投資評估審議委員投票時應敘明理由；二、重大議案宜由委員本人親自出席，確實有代理出席必要時，應明確化規定機關內部代理順序。

報告指出，三、行政院專案核准投資應全盤徹底檢討，避免其審查密度與一般案件差異過大；四、國發基金應強化管理規範密度，相關規範應以法律明文訂定；五、應注意公務員服務法旋轉門條款，避免利益衝突，宜擬定相關規範，減少利益衝突發生；六、國發基金所派任董事，應善盡應負擔的善良管理人注意義務與董事忠實義務，如發現所投資企業有違反公司治理甚至違法行為，應即時回報國發基金，並於適當時機公開揭露；七、國發基金退場機制允宜改進避免僵化。

全案進行廣泛討論時，民眾黨團總召黃國昌表示，國發基金存在許多缺失，投資屢屢出現「先射箭再畫靶情事，事後造成巨額虧損、弊案等，國發基金面對質疑時僅表示運氣不好，期盼國發基金必須檢討改進。

國民黨立委牛煦庭表示，許多學者專家示警，國發基金遇到虧損無法抽身退場，結果虧損愈來愈大。立法院推動國會改革後好不容易成立調查委員會，但執政黨不斷打壓，調查委員會目前強制力，但至少可善盡調查弊案職責，將這份報告昭告天下。

民進黨團幹事長鍾佳濱則批評，調查委員會有多項違失，包括違憲成立調查委員會、違法對訴訟中案件進行調查、違反法定保密義務等，另外調查委員會主席黃國昌更是荒腔走板，假借揭弊之名行違法擴權之實。

