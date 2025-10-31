發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

民進黨高雄市長初選白熱化，正國會包括民進黨發言人、新北市議員卓冠廷在內，日前集體透過社群媒體發文，宣傳同屬正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺，遭黨內高層指正。卓冠廷今天在社群發文道歉表示，他身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。

卓冠廷說，徐國勇秘書長第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。

卓冠廷說，他深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉「並收回我的表態」，接下來在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

