還記得蔣中正冥誕 洪秀柱緬懷：保台灣 免十年文革浩劫

國民黨前主席洪秀柱今以「緬懷蔣中正總統」為題在臉書發文，表示正因為蔣中正保衛台灣的決心，當年寶島才免於十年文革的浩劫與階級鬥爭的荼毒，保有中華文化的薪火。

洪秀柱說，今天，是蔣中正總統誕辰紀念日。在風雨飄搖的年代，他以堅定信念領導全民抗戰，力挽狂瀾，收復台灣，重整山河。正因為蔣中正保衛台灣的決心，當年寶島才免於十年文革的浩劫與階級鬥爭的荼毒，保有中華文化的薪火。

洪秀柱強調，老蔣總統對中華民族有功，但他不是神而是人。是人就有七情六慾，但能在個人與家國之間選擇對國家盡忠、對民族有義。絕對是我們應當緬懷，而不是毫無止境甚至以不實言語給予詆毀的。

洪秀柱總結，「今日兩岸局勢再起波瀾，我們更應珍惜這片土地得來不易的和平與秩序，堅守身為中華民族的根本立場，不忘歷史，不忘初衷。」

商品推薦