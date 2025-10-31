還記得蔣中正冥誕 洪秀柱緬懷：保台灣 免十年文革浩劫
國民黨前主席洪秀柱今以「緬懷蔣中正總統」為題在臉書發文，表示正因為蔣中正保衛台灣的決心，當年寶島才免於十年文革的浩劫與階級鬥爭的荼毒，保有中華文化的薪火。
洪秀柱說，今天，是蔣中正總統誕辰紀念日。在風雨飄搖的年代，他以堅定信念領導全民抗戰，力挽狂瀾，收復台灣，重整山河。正因為蔣中正保衛台灣的決心，當年寶島才免於十年文革的浩劫與階級鬥爭的荼毒，保有中華文化的薪火。
洪秀柱強調，老蔣總統對中華民族有功，但他不是神而是人。是人就有七情六慾，但能在個人與家國之間選擇對國家盡忠、對民族有義。絕對是我們應當緬懷，而不是毫無止境甚至以不實言語給予詆毀的。
洪秀柱總結，「今日兩岸局勢再起波瀾，我們更應珍惜這片土地得來不易的和平與秩序，堅守身為中華民族的根本立場，不忘歷史，不忘初衷。」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言