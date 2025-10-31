立院表決通過 國發基金不當投資調查報告送部會參考

快訊

中央社／ 台北31日電

立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認為國發基金有不當投資決策缺失。立法院會今天處理時上演表決戰，雖然民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，調查報告將送經濟部與國發會參考。

立法院於去年底成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，啟動調閱、調查國發基金投資的事業單位資料；立法院國發基金調查委員會日前已擬具報告，並將報告排入今天院會討論事項。

立法院會今天進行廣泛討論時，民眾黨團總召黃國昌表示，經過委員會調查，國發基金存在許多缺失，包含以產業創新、升級為理由投資，但投資屢屢出現「先射箭再畫靶」，事後造成巨額虧損、發生弊案，國發基金面對質疑僅表示運氣不好；這份調查報告不僅是追究責任，也盼立法加嚴檢討國發基金。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，調查委員會有4大違失，第一是違憲成立調查委員會，因為調查對象、射程不明確，超出憲法法庭判決解釋；第二，違法對訴訟中案件調查；第三，違反法定保密義務；第四是調查委員會主席黃國昌荒腔走板，假借揭弊之名行違法擴權之實。

國民黨立委牛煦庭表示，雖然許多學者專家示警，但國發基金虧損無法抽身退場，虧損越來越大；國會改革後好不容易成立調查委員會，但執政黨不斷打壓，在野黨沒辦法讓調查委員會有更強制裁力量，但至少可善盡調查弊案職責，將這份報告昭告天下，讓社會知道政府多荒唐。

雖然民進黨立委反對調查報告，但院會表決處理時，贊成60人、反對47人，藍白仍挾人數優勢表決通過。立法院長韓國瑜裁示，調查報告書及處理意見送交立法院經濟委員會，待處理相關議案時參考，並函送國家發展委員會與經濟部參考。

立法院國發基金調查報告表示，國發基金有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形，且退場機制形同具文。報告中提出7項建議，第1，國發基金未來不應「先射箭再畫靶」，執意投資特定公司，而國發基金投資評估審議會中，對於外審委員意見應有適當回應機制，國發基金投資評估審議委員投票時應敘明理由；第2，重大議案宜由委員本人親自出席，確實有代理出席必要時，亦應明確化規定機關內部代理順序。

第3，行政院專案核准投資應全盤徹底檢討，避免其審查密度與一般案件差異過大；第4，國發基金應強化管理規範密度，相關規範應以法律明文訂定；第5，應注意公務員服務法旋轉門條款，避免利益衝突，宜擬定相關規範，減少利益衝突發生；第6，國發基金所派任董事，應善盡應負擔的善良管理人注意義務與董事忠實義務，如發現所投資企業有違反公司治理甚至違法行為，應即時回報國發基金，並於適當時機公開揭露；第7，國發基金退場機制允宜改進避免僵化。

立法院 退場機制 民進黨

