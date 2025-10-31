賴總統：一紙協議無法帶來和平 堅決反對一國兩制

賴清德總統31日前往新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。他表示，只有實力可以帶來真和平，一紙和平協議無法帶來和平；要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」。

包括總統府戰略顧問霍守業、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮委劉得金、立法院副院長江啟臣、輔導會主委嚴德發、陸軍司令呂坤修、六軍團指揮官陳文星及五八四旅旅長周廣宜等，皆陪同出席行程。

賴總統致詞表示，五八四旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻。

賴總統說，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴總統強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定。因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。所以要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」。

賴總統宣示，永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2,300萬人民可以決定。台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁。

賴總統重申，投資國防，就是投資和平。不只是台灣，區域周邊國家，也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。

賴總統現場也分享了一個小故事，其實他和五八四旅有個緣分，五八四旅的前身是二八四師，是他在金門服役時的單位。所以，特別希望各位可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

