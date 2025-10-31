譴責卓榮泰擺爛不提公視董監事名單 立院逕付二讀交協商

本屆公視董監事任期只到今年5月19日，但文化部至今未提出新名單，已違反「公共電視法」。國民黨立院黨團今上午在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，認為行政院、文化部知法玩法、恣意濫權、踐踏法治精神。全案逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示，交付黨團協商，由國民黨團負責召集。

國民黨團提案，依「公共電視法」規定，公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人，監察人三人至五人，選任程序是由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會；並規範董事任期屆滿六個月前應依規定改聘。立法院114年3月4日業已組成公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會，行政院、文化部應於董事屆滿前6個月進行提名作業，至今尚未提出人選，已延宕超過11個月。

說明文指出，如同中選會委員提名一再延宕，難道又是大罷免大延宕，只想違法把持獨立機關及媒體，繼續毀憲亂政？行政院的「會積極物色適合人選的說法」根本搪塞外界。行政院此舉不僅公然違法、怠惰失職，更傷害公共電視董事會治理體制，更甚者明知公視法董事法定任期屆滿自動延任至新聘規定，刻意以拖待變圖謀私利，政治黑手持續控制公共媒體，嚴重扼殺公共媒體之專業及超然獨立。對行政院、文化部知法玩法、恣意濫權、踐踏法治精神，代表行政權最高首長之卓榮泰應嚴正追究其政治責任，提出最嚴厲之譴責。

國民黨立委羅智強在大體討論時表示，卓榮泰不會治國、擺爛最會，公事董事尸位素餐，延宕11個月的人事案，就是民進黨對公視態度，國民黨對於知法玩法、尸位素餐行為，給予最嚴厲譴責，行政院跟文化部擺爛再擺爛，只要民進黨擺爛就可以占據公視，文化部只想貫徹民進黨獨霸獨裁心態，連名單都沒提出，何來羞辱？

民眾黨立委林國成指出，公視不是屬於民進黨的，是全國的，執政黨不能用延宕手法達到控制媒體的目的，民進黨過去喊出黨政軍退出媒體，現在卻用拖延戰術，控制獨立單位就是賴政府的手段，必須嚴正譴責，要求立即提名，恢復公視獨立。

民進黨立委范雲則說，公視當然非常重要，董事要有風骨、有專業文化、新聞公正的人士，但公視董事過去審查過程，可看出誰想來被潑糞？文化部也說，過去經驗造成許多專業人士不想被羞辱，造就全世界最難產生的董事會，公視董事無給職，卻要莫名被羞辱。

