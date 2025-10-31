藍白譴責卓榮泰癱瘓NCC、話術欺瞞國會 立院逕付二讀交協商

民眾黨立院黨團、國民黨立院黨團今早在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，認為卓榮泰未依法於期限內履責，更話術欺瞞國會，惡意延宕NCC人事、癱瘓機關功能，違法行徑已讓國家通訊傳播治理、媒體市場秩序與公眾視聽權益嚴重受損。全案逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示交付黨團協商，由藍白黨團共同負責召集協商。

民眾黨團提案，自去年11月以來，卓榮泰多次承諾盡速提名NCC委員名單，卻屢屢跳票，今年5月初卓榮泰於立法院院會備詢時，曾承諾當周提出名單，卻直至7月31日行政院院會才公布委員名單。立法院黨團協商時，遭立委黃國昌踢爆行政院送至立法院人事資料時間為2025年5月，質疑行政院刻意延宕，當時卓院長回應「是部分委員家庭跟工作必須做協調和處理，才能確定」，但根據本會期立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查過程，四位被提名人戳破卓榮泰彌天大謊。

說明文指出，行政院早已於去年底至今年5月間，完成NCC人事案徵詢與確認，卻刻意壓案延宕顯有「政治考量」。卓榮泰公然說謊，竟刻意以話術誤導國人NCC委員出缺為立法院不行使同意權結果，造成人民對立法機關誤解，此政治操作更違反行政首長應勉力維護憲政體制正常運作與行政中立原則，癱瘓獨立機關之正常職能行使，卓榮泰知法、玩法、弄法，毫無底線與下限，應予嚴正追究其政治責任。

國民黨黨團提案，卓榮泰延遲提名送立法院審查，癱瘓獨立機關的正常職權行使，卻對外表示NCC委員出缺是立法院未行使同意權，誤導國人且抹黑國會，類此政治操作不但推諉卸責更違反行政對立法負責，立法監督行政的憲法義務與分際。依據「國家通訊傳播委員會組織法」第四條規定，行政院長應負責提名委員並送請立法院同意，非但未依法於期限內提出名單，延宕期間長達一年之久，更一再以話術欺瞞國會，惡意延宕NCC人事，。

民進黨立委陳培瑜大體討論時表示，NCC為依法設置獨立機關，這段期間藍白持續將其變成政治作秀舞台，感到非常遺憾，公開呼籲不要癱瘓，下周要投票了，希望能依法審查，拜託大家以公共利益優先，不要不爽就擋、要大家陪你們玩政治遊戲，至於下周要投票，拜託所有委員支持相關名單，國人要的是法治治理，不是無限上綱作秀。

國民黨立委翁曉玲指出，NCC已經長達15個月無法正常運作，影響廣電媒體業者、電信業者無法換照等，就是因為卓榮泰本應該要盡速提名，卻拖了一年尚未提名，卓榮泰的行為已經不是第一次，整個民進黨政府對於行政機關運作的不重視，應譴責其違法濫權行徑。

民眾黨立委張啓楷則說，根本就是卓榮泰在癱瘓NCC，是用行政權癱瘓獨立機關，真正問題不在人數而是在人選，賴清德總統與卓榮泰應盡快提出適合人選。

