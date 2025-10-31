綠追問國民黨2026選舉、藍白合布局 侯友宜：給黨主席一點時間

國民黨主席當選人鄭麗文即將上任，新北市議會民進黨團今日在總質詢中關注新北市長侯友宜與鄭麗文間互動，及2026、2028年選舉與藍白合作的布局。侯友宜回應，目前大家各忙各的，黨主席剛上任應給她一段時間適應，只要願意為新北市多做事的人，他都會全力支持。

今日總質詢由議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥與蘇錦雄聯合質詢。戴瑋姍指出，近期國民黨內部變化劇烈，並詢問鄭是否曾親自拜訪侯友宜？侯表示，自己這段時間正值總質詢行程，雙方各忙各的，鄭剛當選還有許多內部人事安排。戴再追問有打電話？侯回，議員不用煩惱這些，這是多煩惱的事。

戴瑋姍指出，這些議題關乎未來新北市長的提名，並認為鄭麗文與前主席朱立倫想法不同，侯的立場應與朱立倫同一陣線，侯回，「我也跟妳同一線。」

戴提到鄭麗文曾表示希望能與大陸國家主席習近平會面，並問若鄭出訪中國邀請侯同行，是否會答應？侯友宜強調，那是未來的假設性問題，他不會回答「如果」。他表示，兩岸交流必須遵守相關法令與規範，不可能限制別人不去，每個人都應依法行事。

當戴追問如果合法就會去嗎？侯回應「我沒有這樣說，也不否認這樣說」，人不就是在做或不做之間，一切都應依照兩岸人民關係條例來進行，只要符合對等、尊嚴，且有助於促進兩岸和平，「你反對嗎？不會吧！」

鄭麗文提及2026年藍白合作、可把小內閣席次分出去。侯說，他支持任何願意為市民服務的人，不分你我、不論黨派，只要有共同的理念與價值，都應該合作，藍白合作是黨與黨之間的磨合與理念契合問題，不是誰配誰的問題，而是要攜手合作，國民黨主席才剛選出來，要給她一點時間。

至於新北市長接班人選，侯友宜表示，凡是願意為新北努力的人都很好，每個想投入的人他都覺得很棒。新北幅員遼闊，需要更多人深入地方、積極與市民溝通，讓市民了解未來的施政方向，政黨之間的不同想法他都尊重。

戴瑋姍再追問，新北市副市長劉和然是否會參選到底？侯回應「你要問他啊！」並表示參選是個人權利，對於任何願意為新北努力的人他都給予鼓勵，也期待另一位副市長朱惕之有所表現，選舉的事每個人都該為自己負責。

談到個人未來規畫，侯友宜表示，自己工作數十年始終抱持相同態度能夠為國家做事、為人民服務都要珍惜，他鼓勵大家多做一點事，議員陳偉杰、林國春也要繼續努力

