快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

國民黨明全代會 今公布主視覺「努力進前 藍天再現」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨明日舉行全代會，今日上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸「努力進前，藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。圖／國民黨文傳會提供
國民黨明日舉行全代會，今日上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸「努力進前，藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。圖／國民黨文傳會提供

國民黨明日舉行全代會，今日上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸「努力進前，藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。國民黨副發言人張文瑜表示，這次全代會無論是活動流程、主持人團及各項亮點細節上都有妥善安排，歡迎大家明天一起參與盛會。

國民黨發言人楊智伃說明，回顧國民黨主席朱立倫這4年舉辦的全代會：2021年因疫情而以視訊方式辦理；2022年因應九合一選舉，在龜山國立體育大學體育館舉辦「為你拚好日子」全代會，集合所有縣市長候選人共同號召；2023年面對隔年大選，國民黨總統及立委候選人共同聚集板橋體育館，宣示「政黨輪替、台灣更好」；去年全代會主題為「攜手共創陽光台灣」，吸取赴美觀選經驗，把全代會辦成黨內的嘉年華，也讓各界看到國民黨年輕化、國際化、內造化的成果。

楊智伃表示，本次全代會主軸為「努力進前，藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤表示，4年前他接任國民黨文傳會主委時才31歲，年輕世代認為國民黨應堅持走中道理性穩健的路線，也堅定要走親美友日和陸的方向。他介紹明天全代會的主持人群，包括自己與楊智伃發言人，台北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。大會流程方面，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫及新主席鄭麗文的交接儀式。許多黨內先進也都參與盛會，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場也設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。一樓入口處也擺設「努力進前，藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、讓中華民國更好。

另外，目前風靡整個社群的萊爾校長紓壓球，前三次上架都搶購一空，鄧凱勛指出，這次全代會也限量推出新的萊爾校長紓壓球，捐款1000元就可以獲得一顆，「限量是殘酷的」，請大家若喜歡要把握時機趕緊帶回。

記者會上並播放最新的萊爾校長宇宙彩蛋篇CF，新媒體部主任韋淳祐說明，國民黨過去4年呈現許多不同風格的政治選舉廣告，包括大選時由立委謝龍介與柯志恩演出的修車廣告，以及726反罷免時提出的「輸不起就翻桌」麻將廣告，近來則是廣受好評的萊爾校長動畫廣告，每一步都是不斷的自我突破創新，這次同樣是以創新的廣告宇宙方式來進行串聯。

韋淳祐表示，CF中看到台灣目前面臨的關稅問題、能源問題與地方治理及環境問題，民進黨政府卻無能解決，如同CF中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」。除了凸顯民進黨執政的問題，這支廣告也是在全代會前的預熱，希望藉此連接過去、現在與未來。

國民黨 萊爾 廣告

延伸閱讀

影／再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」 國民黨：只會閃躲挑戰

凌濤生命遭威脅！台中男留言恐嚇「殺了你」還譙三字經 判拘役

【重磅快評】比魯莽更魯莽的事 就是「萊爾」那張嘴

【重磅快評】朝野鬥雞當家 李文忠戳破萊爾校長謊言

相關新聞

防被中國大陸抓去！馬文君點名外交部列出「高風險國家」示警國人

中國近來陸續公布涉及台灣政治與軍情人員的黑名單，引發「長臂管轄」疑慮。立委馬文君警告中國已與逾六十國簽署司法互助及引渡條...

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

APEC領袖會議今（31日）在南韓慶州登場，南韓總統李在明上午在會場一一歡迎與會者，我領袖代表林信義在9時30分抵達現場...

影／M1A2T戰車營今成軍 賴總統赴新竹湖口校閱

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯...

譴責卓榮泰擺爛不提公視董監事名單 立院逕付二讀交協商

本屆公視董監事任期只到今年5月19日，但文化部至今未提出新名單，已違反「公共電視法」。國民黨立院黨團今上午在立法院會對行...

藍白譴責卓榮泰癱瘓NCC、話術欺瞞國會 立院逕付二讀交協商

民眾黨立院黨團、國民黨立院黨團今早在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，認為卓榮泰未依法於期限內履責，更話術欺瞞國會，惡...

綠追問國民黨2026選舉、藍白合布局 侯友宜：給黨主席一點時間

國民黨主席當選人鄭麗文即將上任，新北市議會民進黨團今日在總質詢中關注新北市長侯友宜與鄭麗文間互動，及2026、2028年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。