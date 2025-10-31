國民黨明全代會 今公布主視覺「努力進前 藍天再現」

國民黨明日舉行全代會，今日上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸「努力進前，藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。國民黨副發言人張文瑜表示，這次全代會無論是活動流程、主持人團及各項亮點細節上都有妥善安排，歡迎大家明天一起參與盛會。

國民黨發言人楊智伃說明，回顧國民黨主席朱立倫這4年舉辦的全代會：2021年因疫情而以視訊方式辦理；2022年因應九合一選舉，在龜山國立體育大學體育館舉辦「為你拚好日子」全代會，集合所有縣市長候選人共同號召；2023年面對隔年大選，國民黨總統及立委候選人共同聚集板橋體育館，宣示「政黨輪替、台灣更好」；去年全代會主題為「攜手共創陽光台灣」，吸取赴美觀選經驗，把全代會辦成黨內的嘉年華，也讓各界看到國民黨年輕化、國際化、內造化的成果。

楊智伃表示，本次全代會主軸為「努力進前，藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤表示，4年前他接任國民黨文傳會主委時才31歲，年輕世代認為國民黨應堅持走中道理性穩健的路線，也堅定要走親美友日和陸的方向。他介紹明天全代會的主持人群，包括自己與楊智伃發言人，台北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。大會流程方面，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫及新主席鄭麗文的交接儀式。許多黨內先進也都參與盛會，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場也設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。一樓入口處也擺設「努力進前，藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、讓中華民國更好。

另外，目前風靡整個社群的萊爾校長紓壓球，前三次上架都搶購一空，鄧凱勛指出，這次全代會也限量推出新的萊爾校長紓壓球，捐款1000元就可以獲得一顆，「限量是殘酷的」，請大家若喜歡要把握時機趕緊帶回。

記者會上並播放最新的萊爾校長宇宙彩蛋篇CF，新媒體部主任韋淳祐說明，國民黨過去4年呈現許多不同風格的政治選舉廣告，包括大選時由立委謝龍介與柯志恩演出的修車廣告，以及726反罷免時提出的「輸不起就翻桌」麻將廣告，近來則是廣受好評的萊爾校長動畫廣告，每一步都是不斷的自我突破創新，這次同樣是以創新的廣告宇宙方式來進行串聯。

韋淳祐表示，CF中看到台灣目前面臨的關稅問題、能源問題與地方治理及環境問題，民進黨政府卻無能解決，如同CF中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」。除了凸顯民進黨執政的問題，這支廣告也是在全代會前的預熱，希望藉此連接過去、現在與未來。

