遭指2021年前後多次赴港 黃國昌：沒申請簽證怎去

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔爭議延燒，鏡報今報導稱檢方掌握黃國昌及好友張晉源，曾在2021年前後，多次赴香港，若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法。黃國昌今受訪指，他從2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請怎麼會去香港，要求鏡報中午12時前更正並道歉，否則將訴追法律責任。

黃國昌今在立院受訪說，之前為支持港人民主運動，申請去香港都被拒絕，2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港？鏡報用一個政治組知情人士，說他2021年跟張晉源多次跑去香港，想要用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒。黃要求，今天中午以前鏡報立即更正並公開道歉，否則將依法訴追責任。

媒體追問，鏡報報導被檢調約談的團隊成員，刻意淡化跟黃的關係，將責任轉移到其中一個林姓的攝影記者身上？黃國昌回應，本來就跟他沒關係，什麼叫刻意淡化？且檢調的調查怎麼鏡報會知道？偵查不是不公開嗎？還是真的有檢調洩密？黨檢媒三位一體又上演了嗎？沒有人敢掛名負責，用抹黑筆法寫新聞。

至於名嘴稱黃國昌禿頭、戴髮片，黃國昌說，為了抹黑連這種謊言都要講，他今天早上6時出門，開黨團會議前先去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議，然後被說是戴髮片、說他是禿頭。「我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？」黃也邊說邊撥頭髮，反問難道要當場撥頭髮給大家看嗎？ 民眾黨主席黃國昌今日在立法院議場前受訪。記者劉懿萱／攝影

