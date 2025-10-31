快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

遭指2021年前後多次赴港 黃國昌：沒申請簽證怎去

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今日在立法院議場前受訪。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今日在立法院議場前受訪。記者劉懿萱／攝影

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔爭議延燒，鏡報今報導稱檢方掌握黃國昌及好友張晉源，曾在2021年前後，多次赴香港，若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法。黃國昌今受訪指，他從2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請怎麼會去香港，要求鏡報中午12時前更正並道歉，否則將訴追法律責任。

黃國昌今在立院受訪說，之前為支持港人民主運動，申請去香港都被拒絕，2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港？鏡報用一個政治組知情人士，說他2021年跟張晉源多次跑去香港，想要用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒。黃要求，今天中午以前鏡報立即更正並公開道歉，否則將依法訴追責任。

媒體追問，鏡報報導被檢調約談的團隊成員，刻意淡化跟黃的關係，將責任轉移到其中一個林姓的攝影記者身上？黃國昌回應，本來就跟他沒關係，什麼叫刻意淡化？且檢調的調查怎麼鏡報會知道？偵查不是不公開嗎？還是真的有檢調洩密？黨檢媒三位一體又上演了嗎？沒有人敢掛名負責，用抹黑筆法寫新聞。

至於名嘴稱黃國昌禿頭、戴髮片，黃國昌說，為了抹黑連這種謊言都要講，他今天早上6時出門，開黨團會議前先去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議，然後被說是戴髮片、說他是禿頭。「我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？」黃也邊說邊撥頭髮，反問難道要當場撥頭髮給大家看嗎？

民眾黨主席黃國昌今日在立法院議場前受訪。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今日在立法院議場前受訪。記者劉懿萱／攝影

黃國昌 香港 頭髮

延伸閱讀

鄭麗文稱「普亭不是獨裁者」 黃國昌：跟國民黨討論法案未涉俄、烏

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

川習會未談到台灣 黃國昌：所謂暫時性關稅還要多久？

爆醫療攻防演練用陸製網通設備 黃國昌：洪奇昌撐腰 數發部不敢有動作

相關新聞

防被中國大陸抓去！馬文君點名外交部列出「高風險國家」示警國人

中國近來陸續公布涉及台灣政治與軍情人員的黑名單，引發「長臂管轄」疑慮。立委馬文君警告中國已與逾六十國簽署司法互助及引渡條...

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

APEC領袖會議今（31日）在南韓慶州登場，南韓總統李在明上午在會場一一歡迎與會者，我領袖代表林信義在9時30分抵達現場...

影／M1A2T戰車營今成軍 賴總統赴新竹湖口校閱

國軍向美採購的M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，經過近10個月整備訓練及作戰測評驗收，首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯...

譴責卓榮泰擺爛不提公視董監事名單 立院逕付二讀交協商

本屆公視董監事任期只到今年5月19日，但文化部至今未提出新名單，已違反「公共電視法」。國民黨立院黨團今上午在立法院會對行...

藍白譴責卓榮泰癱瘓NCC、話術欺瞞國會 立院逕付二讀交協商

民眾黨立院黨團、國民黨立院黨團今早在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，認為卓榮泰未依法於期限內履責，更話術欺瞞國會，惡...

綠追問國民黨2026選舉、藍白合布局 侯友宜：給黨主席一點時間

國民黨主席當選人鄭麗文即將上任，新北市議會民進黨團今日在總質詢中關注新北市長侯友宜與鄭麗文間互動，及2026、2028年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。