遭指2021年前後多次赴港 黃國昌：沒申請簽證怎去
民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔爭議延燒，鏡報今報導稱檢方掌握黃國昌及好友張晉源，曾在2021年前後，多次赴香港，若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法。黃國昌今受訪指，他從2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請怎麼會去香港，要求鏡報中午12時前更正並道歉，否則將訴追法律責任。
黃國昌今在立院受訪說，之前為支持港人民主運動，申請去香港都被拒絕，2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港？鏡報用一個政治組知情人士，說他2021年跟張晉源多次跑去香港，想要用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒。黃要求，今天中午以前鏡報立即更正並公開道歉，否則將依法訴追責任。
媒體追問，鏡報報導被檢調約談的團隊成員，刻意淡化跟黃的關係，將責任轉移到其中一個林姓的攝影記者身上？黃國昌回應，本來就跟他沒關係，什麼叫刻意淡化？且檢調的調查怎麼鏡報會知道？偵查不是不公開嗎？還是真的有檢調洩密？黨檢媒三位一體又上演了嗎？沒有人敢掛名負責，用抹黑筆法寫新聞。
至於名嘴稱黃國昌禿頭、戴髮片，黃國昌說，為了抹黑連這種謊言都要講，他今天早上6時出門，開黨團會議前先去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議，然後被說是戴髮片、說他是禿頭。「我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？」黃也邊說邊撥頭髮，反問難道要當場撥頭髮給大家看嗎？
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言