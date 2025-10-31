快訊

防被中國大陸抓去！馬文君點名外交部列出「高風險國家」示警國人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君要求外交部列出與中國簽訂引渡條約的高風險國家，向國人示警。圖／立委馬文君提供
馬文君要求外交部列出與中國簽訂引渡條約的高風險國家，向國人示警。圖／立委馬文君提供

中國近來陸續公布涉及台灣政治與軍情人員的黑名單，引發「長臂管轄」疑慮。立委馬文君警告中國已與逾六十國簽署司法互助及引渡條約，恐對我方人員構成風險，要求外交部公布高風險國家名單，讓國人出國時提高警覺。

中國近期陸續公布黑名單，從政治人物延伸至國軍資通電軍、軍情局及心戰大隊人員，甚至曝光個資。馬文君指出，這些人未來若赴國外旅遊、工作，恐遭中國施壓他國引渡審判，「長臂管轄」不再是玩笑話，外交部應盡速公布中國已簽署引渡與司法互助條約的國家名單，讓國人出國前提高警覺。

馬文君指出，根據外交部報告，中國已與俄羅斯等六十多國簽訂刑事與司法互助條約，其中部分國家還完成引渡協議。她質疑，陸委會先前宣稱中國的「長臂管轄」是玩假的，但從近期黑名單公布情況來看，恐怕正逐步成真。他們也許不會直接去中國，但若前往這些國家旅遊、工作，就無法排除中國是否會要求當地政府配合引渡。

她強調，這些被列入名單的現退役軍情人員與政治人物，不僅在國內生活、工作權益受影響，未來出國也必須提高警覺。她呼籲外交部應積極作為，掌握與中國簽約的國家清單，主動對外示警，「不要等事情發生了才說早有掌握，那只是空談」。

林佳龍回應，外交部對中國的「長臂管轄」動向與相關條約都有掌握，並針對不同國家，依據其與中國簽訂的條約性質、法律制度差異及執行樣態進行研究。外交部目前除持續加強宣導外，也會與當地國政府積極協商，防止國人遭任意引渡。

至於是否公開中國簽約國家名單，林佳龍表示，外交部正與相關國家交涉，若獲得正面回覆，將適時公布，以提醒國人注意出入境風險。

馬文君最後再度強調，外交部必須有具體行動，掌握狀況、積極交涉、即時示警，讓國人在外能安心，不再只是口頭上的關切。

外交部長林佳龍。圖／本報資料照片
外交部長林佳龍。圖／本報資料照片

